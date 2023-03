Quel est le meilleur : Apple MacBook Pro 16 ou Asus Zenbook 14 Flip OLED ?

Lors de l’achat d’un nouvel ordinateur portable, de nombreux facteurs doivent être pris en compte. Deux modèles populaires actuellement disponibles sont l’Apple MacBook Pro 16 pouces et l’Asus Zenbook 14 Flip OLED. Ces ordinateurs portables puissants ont des fonctionnalités impressionnantes et conviennent à diverses tâches. Comparons simplement Apple MacBook Pro 16 pouces et Asus Zenbook 14 Flip OLED. Ces centrales électriques peuvent être votre pilote quotidien pour le montage vidéo, les jeux, etc.

Afficher

Commençons par l’affichage. Le modèle Apple MacBook Pro 16 pouces 2023 dispose d’un grand écran de 16 pouces avec une résolution de 2234 × 3456 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela indique que vous pouvez profiter d’images cristallines et d’une lecture vidéo fluide.

Alors que le Zenbook 14 Flip a un écran OLED de 14,00 pouces et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Bien que plus petit, il offre toujours une excellente expérience visuelle grâce à sa technologie OLED. Cette technologie OLED lui permet d’offrir des couleurs éclatantes et des noirs profonds.

Processeur

Le MacBook Pro 16 2023 est alimenté par le nouveau processeur Apple M2 Pro et Max et fonctionne sous macOS. Ce processeur est extrêmement puissant. Il offre des performances ultra-rapides pour les tâches exigeantes telles que le montage vidéo, la conception graphique et les jeux.

En parlant du Zenbook 14 Flip, il est alimenté par un processeur Intel Core i7 de 12e génération et l’ordinateur portable exécute Windows 11. Ce processeur est également puissant et devrait pouvoir gérer facilement la plupart des tâches.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Mémoire

Le MacBook Pro 16 pouces 2023 est livré avec 32 Go de RAM, ce qui est plus que suffisant pour la plupart des utilisateurs. Cela indique que vous pouvez exécuter plusieurs applications en même temps sans aucun décalage ni ralentissement.

Le Zenbook 14 Flip a une mémoire de 16 Go, ce qui reste une quantité décente de RAM et devrait être suffisante pour la plupart des utilisateurs. Le Macbook a plus de bande passante, il offre donc plus de vitesse que le Zenbook 14 Flip.

Connectivité

Concernant la connectivité, le modèle MacBook Pro 16 pouces 2023 dispose de plusieurs options, dont le Wi-Fi 802.11 ax et le Bluetooth 5.3. Cela vous donne de nombreuses possibilités de vous connecter à des périphériques externes tels que des moniteurs, des claviers et des souris.

Le Zenbook 14 Flip est livré avec le Wi-Fi 6E (802.11ax) (double bande) 2*2 + Bluetooth 5, qui est une option décente pour la plupart des utilisateurs. En termes de connectivité, Macbook est le grand gagnant.

Batterie

La durée de vie de la batterie est une considération importante lorsqu’il s’agit d’ordinateurs portables. Le MacBook Pro 16 2023 a une autonomie de 22 heures avec une capacité de 100 WHR, ce qui devrait être suffisant pour la plupart.

Le Zenbook 14 Flip OLED dispose d’un port E/S complet avec Type-C Easy Charge & Thunderbolt 4 haut débit et d’une batterie de 63 Wh. ce qui est également décent mais pas aussi impressionnant que la durée de vie de la batterie du MacBook Pro. Le Zenbook 14 Flip peut durer environ 4 à 5 heures.

Contributions

Les deux ordinateurs portables ont diverses entrées telles qu’une caméra Web, un clavier rétroéclairé, un pavé tactile, un micro interne et des haut-parleurs. Il est également livré avec 3 x Thunderbolt 3 (Type C), un port HDMI et un emplacement pour plusieurs cartes. Le MacBook Pro 16 pouces 2023 est également livré avec un capteur d’empreintes digitales, qui offre une couche de sécurité supplémentaire pour votre appareil.

Le Zenbook 14 Flip OLED est livré avec un ASUS NumberPad 2.0, une charnière ErgoLift, une webcam HD 720P, un obturateur de confidentialité et un smartphone intégré. En parlant de ports, il possède 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2x Thunderbolt 4 prenant en charge l’affichage/l’alimentation, 1x HDMI 2.1 avec une prise jack 3,5 mm et un lecteur de carte Micro SD.

Tarification

Au 21 mars 2023, le prix du MacBook Pro 16 pouces 2023 est plus du double de celui de l’Asus Zenbook 14 Flip. Le MacBook Pro 16 pouces 2023 coûte 2 499,00 $ pour la variante de base, tandis que le Zenbook 14 Flip coûte 1 139 $. Le prix est difficile pour les deux, à moins que vous ne recherchiez une fonctionnalité spécifique, vous pouvez obtenir l’un de ces ordinateurs portables, ils vous serviront bien.