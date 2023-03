Exclusif : de nouveaux écouteurs « Beats Studio Buds+ » arrivent, utilisant peut-être la même puce que les AirPods [U]

iOS 16.4 arrive bientôt avec un tas de nouvelles fonctionnalités, y compris de nouveaux emoji, des notifications d’applications Web, et plus encore. Mais sous le capot, la mise à jour RC d’aujourd’hui ajoute la prise en charge d’un Beats Studio Buds+ inédit, comme l’a découvert Netcost-security.fr. Continuez à lire pendant que nous détaillons à quoi s’attendre de ces nouveaux écouteurs sans fil de Beats.

Tout comme les Beats Studio Buds réguliers, sortis en 2021, les nouveaux Buds+ auront un mode de suppression active du bruit et de transparence. Mais alors que les Beats Studio Buds d’origine ont une puce Beats propriétaire au lieu d’utiliser les puces W1/H1 d’Apple, il semble que Buds+ aura une puce Apple.

Le code trouvé dans iOS 16.4 RC montre que Beats Studio Buds + prendra en charge le partage audio, le changement automatique d’appareil et « Hey Siri », tout comme les AirPods et les autres écouteurs sans fil Beats dotés d’une puce Apple. Les Studio Buds d’origine n’ont pas ces fonctionnalités en raison de l’absence d’une puce sans fil d’Apple.

Les Beats Studio Buds ne sont pas alimentés par la puce W1 ou H1 propriétaire d’Apple, mais plutôt par une puce Beats propriétaire. Cela indique que vous manquez certaines des fonctionnalités les plus utiles des AirPods et AirPods Pro, ainsi que de Powerbeats Pro, mais cela permet à Beats Studio Buds de fonctionner sur les écosystèmes Android et iOS.

Une caractéristique qui manque aux Beats Studio Buds par rapport aux AirPods est la détection intra-auriculaire. Cela indique que les Beats Studio Buds ne liront pas et ne mettront pas automatiquement en pause le contenu lorsque vous les retirez ou que vous les mettez dans vos oreilles. Les Beats Studio Buds ne prennent pas non plus en charge le changement automatique d’appareil et ne synchronisent pas vos appareils jumelés sur iCloud, vous devrez donc vous connecter manuellement sur chaque nouvel appareil.