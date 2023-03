La mise à jour de sécurité de mars 2023 est désormais disponible pour Pixel 6, 6 Pro et 6a

L’attente est terminée! Il est temps que la série Pixel 6 reçoive la mise à jour de sécurité de mars 2023. Google a commencé à déployer la mise à jour sur les téléphones Pixel la semaine dernière, mais elle était limitée aux séries Pixel 4 et Pixel 7. Et le moment est venu pour les téléphones de la génération précédente – Pixel 6, Pixel 6 Pro et Pixel 6a. La nouvelle mise à niveau est en cours avec un nouveau correctif de sécurité, certaines nouvelles fonctionnalités, ainsi que des améliorations à l’échelle du système.

Google installe le nouveau logiciel sur la gamme Pixel 6 avec le numéro de build TQ2A.230305.008.E1 sur la variante déverrouillée. Google partage officiellement les détails sur le site Web d’assistance Pixel et un certain nombre d’utilisateurs ont reçu la mise à jour sur leurs téléphones. Cette mise à jour particulière pèse environ 270 Mo sur les téléphones Pixel 6, une plus grande par rapport à la version du mois dernier.

En termes de nouvelles fonctionnalités et de modifications, la mise à niveau se déroule avec un certain nombre de fonctionnalités uniques avec la suppression de fonctionnalités Pixel de mars, des détails complets sont disponibles sur cette page et cette histoire.

Passant aux changements, la mise à jour de ce mois-ci résout le problème de l’ouverture occasionnelle des paramètres de fond d’écran et de style, des améliorations générales pour la charge filaire et sans fil, des améliorations pour la reconnaissance des empreintes digitales, le problème de non-connexion d’Android Auto également résolu, des améliorations de stabilité pour l’appareil photo, un nombre de correctifs pour l’interface utilisateur, et plus encore.

Voici la liste complète des changements à venir avec cette mise à jour de sécurité de mars pour la série Pixel 6.

applications

Correction d’un problème entraînant une demande de traduction trop fréquente de la fonction de traduction en direct dans certaines applications

Correction d’un problème de maintien occasionnel de l’affichage pendant que certaines activités de l’application sont actives

Correction d’un problème empêchant parfois la capture de captures d’écran dans certaines applications

Correction d’un problème empêchant parfois l’ouverture des paramètres de fond d’écran et de style

Batterie en charge

Correction d’un problème entraînant parfois la réinitialisation des paramètres de restriction de batterie spécifiques à l’application après une mise à jour logicielle

Améliorations générales pour la charge, l’utilisation de la batterie ou les performances dans certaines conditions

Biométrie

Améliorations supplémentaires pour la reconnaissance des empreintes digitales et la réponse dans certaines conditions

Bluetooth

Correction d’un problème empêchant parfois Android Auto de se connecter sans fil à certaines unités centrales de véhicule

Améliorations de la stabilité de la connexion avec certains casques ou accessoires Bluetooth LE

Caméra

Améliorations générales de la stabilité et des performances de la caméra dans certaines conditions

Affichage et graphiques

Correction d’un problème provoquant occasionnellement un scintillement de l’affichage ou des artefacts dans certaines applications ou conditions

Correction d’un problème provoquant occasionnellement une instabilité ou des erreurs de lecture avec certaines applications ou certains contenus multimédias

Correction d’un problème provoquant parfois le scintillement de l’aperçu vidéo dans certaines applications

Cadre

Correction d’un problème empêchant parfois l’affichage du clavier dans certaines applications ou conditions

Capteurs

Améliorations générales pour la réponse de luminosité adaptative dans certaines conditions

Système

Améliorations générales de la stabilité et des performances du système dans certaines conditions

Mises à jour du noyau vers 4.14.295, 4.19.261, 5.10.149

Téléphonie

Améliorations générales de la stabilité et des performances de la connexion réseau dans certaines conditions

Interface utilisateur

Correction d’un problème qui faisait que certains résultats de recherche sur l’appareil lançaient des applications dans le profil professionnel

Correction d’un problème provoquant le chevauchement de certaines entrées de texte dans les paramètres d’utilisation de la batterie lors du défilement

Correction d’un problème provoquant l’affichage flou de l’interface utilisateur de l’écran d’accueil dans certaines conditions

Correction d’un problème provoquant un décalage ou un retard lors du basculement entre les applications pendant l’utilisation d’applications de lancement tierces

Correction d’un problème provoquant parfois l’apparition d’icônes de lanceur internes tronquées après la fermeture d’un dossier

Correction d’un problème entraînant parfois le chevauchement du texte saisi dans la barre de recherche

Correction d’un problème provoquant parfois l’apparition de la notification du lecteur multimédia coupée ou coupée

Correction d’un problème entraînant parfois l’affichage de l’interface utilisateur de navigation sur l’interface de l’assistant

Correction d’un problème qui faisait parfois apparaître le tiroir de notification vide ou vide

Correction d’un problème entraînant parfois l’affichage des panneaux de l’écran de présentation sur l’écran d’accueil

Correction d’un problème entraînant parfois l’activation des mosaïques de paramètres rapides alors que le menu n’est pas déroulé

Correction d’un problème entraînant parfois le déverrouillage de l’écran avec les notifications, l’écran d’accueil ou d’autres éléments de l’interface utilisateur

Correction d’un problème provoquant parfois l’affichage masqué ou absent de l’icône du mode silencieux dans la barre d’état

Correction d’un problème empêchant parfois la taille de l’icône de l’application de s’adapter correctement lors de la modification de la taille de l’affichage

Correction d’un problème empêchant parfois le partage ou la modification de capture d’écran de fonctionner lorsque vous appuyez sur les boutons de superposition

Correction d’un problème empêchant le retour haptique lors de l’interaction avec le tiroir de notification dans certaines conditions

Améliorations générales des performances de certaines transitions et animations de l’interface utilisateur

Améliorations du comportement des icônes de l’écran d’accueil lors du basculement entre différentes tailles de grille

Améliorations de la disposition de la barre d’état et de la réponse dans certaines orientations de l’appareil

Wifi

Améliorations générales de la stabilité et des performances de la connexion au réseau Wi-Fi dans certaines conditions

Améliorations de la stabilité de la connexion avec certains routeurs ou réseaux compatibles Wi-Fi 6E

Si vous possédez un smartphone de la série Pixel 6 – Pixel 6, Pixel 6 Pro ou Pixel 6a, vous pouvez désormais le mettre à jour avec la mise à jour de sécurité de mars 2023. La mise à jour se déroule de manière échelonnée, vous recevrez la notification OTA une fois disponible sur votre appareil, vous pouvez appuyer dessus et télécharger la mise à jour ou simplement vous rendre dans Paramètres > Système > Avancé > Mise à jour du système et installer le nouveau logiciel.

De plus, vous pouvez installer manuellement la mise à jour de février 2023 sur votre téléphone Google Pixel en téléchargeant la mise à jour. Le photos d’usine et Fichiers OTA de la mise à jour de septembre sont déjà disponibles. Mais assurez-vous de faire une sauvegarde avant de télécharger le nouveau logiciel.

