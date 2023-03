Actu : USB-C pour permettre des vitesses de charge plus rapides pour l’iPhone 15, mais uniquement avec des câbles certifiés

D’après les derniers rapports, l’iPhone 15 sera celui qui abandonnera enfin le connecteur Lightning au profit de l’USB-C. Cependant, bien que l’USB-C soit devenu un standard de l’industrie, Apple prévoit toujours de le limiter quelque peu sur l’iPhone. L’analyste Ming-Chi Actu a rapporté lundi que le port USB-C permettra des vitesses de charge plus rapides pour l’iPhone 15, mais uniquement avec des câbles certifiés.

iPhone 15 pour obtenir USB-C, mais avec des limitations

Selon Actu, Apple optimisera les performances de charge rapide avec USB-C sur les modèles d’iPhone 15. Actuellement, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 prennent en charge jusqu’à 20 W de vitesse de charge maximale, tandis que les modèles Pro prennent en charge jusqu’à 27 W. Cela indique que les utilisateurs pourront recharger leur iPhone plus rapidement, mais uniquement s’ils disposent du bon chargeur.

La société n’expédie plus l’iPhone avec l’adaptateur secteur inclus dans la boîte, les utilisateurs doivent donc en acheter un nouveau s’ils n’ont pas déjà de chargeur compatible à la maison. L’option la plus abordable de l’entreprise est l’adaptateur USB-C de 20 W, mais Apple en propose également un de 30 W qui coûte 39 $.

Mais même ainsi, il y a un autre hic. Actu affirme que les vitesses de charge plus rapides ne fonctionneront qu’avec des câbles USB-C certifiés Apple. Ainsi, même si vous disposez d’un adaptateur de prise compatible, il se peut qu’il ne délivre pas toute sa puissance à l’iPhone sans le bon câble.

Plus tôt cette année, le leaker ShrimpApplePro avait déjà annoncé qu’Apple proposerait la certification MFi (Made for iPhone) pour les accessoires USB-C. Le leaker a également déclaré que les câbles sans certification MFi auront des vitesses de charge limitées. Bien sûr, cela n’indique pas que vous ne pourrez pas utiliser de câbles USB-C avec votre iPhone 15. Ils n’atteindront tout simplement pas leurs performances optimales.

Un autre rapport de Actu a souligné que si toute la gamme d’iPhone 15 recevra le port USB-C, seuls les modèles Pro prendront en charge l’USB 3.2 pour des vitesses de transfert de données plus rapides. Les modèles réguliers d’iPhone 15 continueront avec un USB 2.0 plus lent. Quelque chose de similaire s’est produit avec l’iPad, car l’iPad 10 dispose d’un port USB-C mais avec des vitesses 2.0.

Sur une note connexe, Actu a mentionné qu’Apple devrait augmenter les expéditions de son adaptateur secteur USB-C 20 W jusqu’à 120 % avec le lancement de l’iPhone 15, car de nombreux utilisateurs utilisant encore d’anciens chargeurs seront obligés d’en acheter un nouveau. avec un port USB-C.

En savoir plus sur l’iPhone 15

Les modèles d’iPhone 15 auront un nouveau design avec des bords légèrement incurvés, tandis que la bosse de l’appareil photo sera plus grande et les cadres d’affichage plus fins. Apple conservera les quatre mêmes tailles de la gamme actuelle d’iPhone 14 pour les nouveaux modèles. Cependant, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus abandonneront l’encoche au profit de Dynamic Island.

Certains autres changements incluent de nouveaux boutons de volume unifiés et un objectif périscope pour les modèles 15 Pro. Les nouveaux iPhones devraient être annoncés par Apple en septembre.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :