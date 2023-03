L’avenir est maintenant : ChatGPT co-écrit l’épisode de South Park

L’IA semble être le sujet le plus brûlant en ce moment. OpenAI a commencé une révolution avec son ChatGPT, et grâce à lui, tout le segment technologique a remarqué que l’IA est la prochaine grande nouveauté. Microsoft a investi des milliards dans la technologie OpenAI dans le but d’accélérer ses avancées, et de nombreux autres acteurs s’associent à l’entreprise pour bénéficier de l’expertise de GPT. Le fait est que la technologie derrière le chatbot peut générer des textes naturels pour répondre à vos requêtes. Certaines variantes de la technologie peuvent même générer des images ou créer des mondes 3D complets dans le métaverse. Maintenant, il semble que GPT ait aussi un certain talent pour créer de bonnes histoires. Les créateurs de South Park sont toujours là pour apporter des thèmes modernes au dessin animé pour adultes. Maintenant, ils semblent avoir utilisé ChatGPT pour écrire des parties d’un épisode axé sur l’IA.

Comme d’habitude, South Park utilise quelques doses de sarcasme pour aborder le nouveau sujet tendance. Le dernier épisode est axé sur l’intelligence artificielle. Il est sorti le 29 mars et s’intitule Deep Learning. Il voit les élèves de South Park Elementary découvrir une nouvelle technologie qui peut écrire leurs devoirs. Ce n’est pas trop loin de la réalité, après tout, certains enseignants sont préoccupés par l’utilisation de ChatGPT dans la triche. Bien qu’il s’agisse d’un outil puissant pour aider à l’étude, il peut également donner des réponses directes, éliminant ainsi le travail réel.

ChatGPT montre toutes ses compétences en écriture dans le dernier épisode de South Park

L’épisode de South Park se termine par le générique disant « écrit par Trey Parker et ChatGPT ». À noter que cela ne peut être que du sarcasme. Ce ne sera pas une première pour les créateurs du dessin animé. Cependant, si ce n’est pas le cas, nous voyons en fait un épisode qui utilise une partie du travail de ChatGPT. En effet, avec les bonnes commandes, le chatbot peut générer des histoires. Fait intéressant, le générique mentionne également que certaines voix de l’épisode, la voix de ChatGPT lui-même, ont été créées à l’aide du générateur de texte en voix alimenté par l’IA de Play.ht. C’est donc plus qu’un simple épisode, c’est essentiellement une démonstration que l’IA peut bientôt remplacer la créativité humaine.

ChatGPT peut fournir des réponses humaines aux questions et aux demandes. La technologie utilise des réseaux de neurones, qui imitent l’architecture du cerveau pour traiter l’information et apprendre. Il a volé d’innombrables gros titres ces derniers mois. Il est arrivé avec un objectif simple, mais maintenant, il semble que l’IA puisse facilement créer des e-mails, écrire des épisodes télévisés et même du code informatique. L’épisode de South Park tente de montrer tout ce que cette technologie représente dans le monde. Ou devrais-je dire nouveau monde? Oui, ChatGPT a certainement commencé un changement dans la façon dont le monde fonctionne.

Selon le rapport, il semble que l’IA ne soit pas une nouveauté pour les créateurs de South Park. Trey Parker et Matt Stone ont créé leur propre studio de divertissement IA, Deep Voodoo. Il a récemment obtenu un financement de 20 millions de dollars pour développer «une technologie de contrefaçon profonde, des services d’effets visuels rentables et des projets originaux de médias synthétiques».