Satellite construit avec un processeur à 20 $ et une méthode de test de 48 piles AA pour réduire les coûts et les déchets spatiaux

Dans le contexte : Lorsque la plupart des gens pensent aux satellites spatiaux, ils imaginent probablement de grands assemblages coûtant des millions. Une expérience de l’Université Brown cherche à renverser les hypothèses traditionnelles sur les satellites en trouvant des moyens de les construire à moindre coût et sans laisser de débris spatiaux.

De nouvelles données provenant d’un satellite construit par des étudiants montrent des signes encourageants qui pourraient conduire à des satellites moins chers et moins de déchets spatiaux. Un composant imprimé en 3D, en particulier, pourrait contribuer de manière significative à la lutte pour garder propre l’espace en orbite autour de la Terre.

Des étudiants et des professeurs de l’Université Brown ont lancé le projet en collaboration avec l’Institut sur la pollution atmosphérique du Conseil national de recherches. La société aérospatiale italienne D-Orbit, AMSAT-Italie, La Sapienza-Université de Rome et la NASA Rhode Island Space Grant ont également apporté leur support. Son nom, SBUDNIC, est une version de théâtre sur le satellite russe Spoutnik 1 et un acronyme des noms des participants.

L’engin est un CubeSat 3U (environ 10x10x34,05 cm) qui fournit des images basse résolution depuis l’orbite avec un budget total d’environ 10 000 $. Presque tous ses composants sont disponibles sur Amazon ou dans les quincailleries ordinaires.

Le processeur contrôlant le satellite est un Arduino Nano BLE à 20 $. L’ensemble du système de contrôle, y compris le processeur, la carte mère et d’autres versions, ne coûte que 175 $. Un module complémentaire basé sur la radio amateur gère la communication, 48 piles AA fournissent de l’énergie et les étudiants ont imprimé en 3D une voile de traînée qui agit comme un mécanisme de contrôle de l’altitude.

Les étudiants ont conçu la voile pour réduire considérablement la durée de vie maximale du satellite, ce qui pourrait devenir une méthode pour s’assurer que les débris spatiaux tombent plus rapidement hors de l’orbite. Les débris spatiaux, composés de satellites hors service ou de versions de vaisseau spatial larguées, sont devenus une menace croissante pour tout ce que nous lançons en orbite.

Un ingénieur du projet estime que la plupart des satellites restent en orbite pendant des décennies, même longtemps après que nous n’en avons plus besoin. L’engin SBUDNIC devrait tomber hors de son orbite d’ici cinq ans. Le satellite a été lancé sur la fusée SpaceX Falcon 9 en mai dernier, déployant la voile à une altitude de 520 kilomètres.

Les données de suivi du Public Air Force Space Command montrent que le satellite de l’Université Brown accélère depuis ses compagnons et approche de la rentrée. Jusqu’à présent, l’orbite de SBUDNIC s’est dégradée à 470 km. En comparaison, d’autres petits appareils lancés sur la même fusée orbitent toujours au-dessus de 500 km.

