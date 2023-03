SwitchBuddy pour iOS mis à jour avec une base de données de jeux complète, une galerie personnalisable, etc.

L’application compagnon pratique de Nintendo Switch, SwitchBuddy, a publié une mise à jour aujourd’hui. Après avoir obtenu les prochaines dates de sortie des jeux et un widget de compte à rebours en janvier, SwitchBuddy dispose désormais d’une base de données de jeux complète avec recherche, découverte améliorée, une galerie personnalisable, etc.

Quatre changements viennent avec la dernière version de SwitchBuddy. La version 3.1.5 de Headlining est la base de données complète de Switch. Il comprend plus de 8 000 jeux que vous pouvez trouver grâce à la recherche. L’onglet des jeux a également été mis à jour pour mettre en évidence « les grands jeux dans les collections organisées ».

Une autre amélioration est une plus grande flexibilité pour la fonctionnalité de galerie qui stocke les captures de jeu. Vous pouvez maintenant nommer les groupes et naviguer plus facilement entre eux grâce à un nouveau « menu de saut ».

SwitchBuddy permet désormais aux utilisateurs de stocker des codes d’amis Nintendo et pour les abonnés SwitchBuddy +, il existe un nouveau widget de calendrier « qui utilise la grande taille du système pour afficher le calendrier du mois en cours avec les sorties de jeux pour les jeux préférés de l’utilisateur ».

Vous pouvez télécharger SwitchBuddy 3 gratuitement depuis l’App Store dès maintenant. Un abonnement optionnel de 18 $/an ou un achat unique de 27 $ est disponible pour suivre plus de cinq jeux, débloquer des thèmes intégrés à l’application et des icônes d’application alternatives, obtenir tous les widgets et soutenir l’excellent travail du développeur indépendant Filip Němeček ????.

Notes de version complètes de SwitchBuddy 3.1.5 :

Base de données de jeux

L’onglet « Jeux » met désormais également en évidence de grands jeux dans des collections organisées. Par exemple, actuellement, il existe des collections avec des * jeux les mieux notés sur Metacritic, des coureurs de kart, des jeux gratuits * et plus encore. Celles-ci sont davantage destinées aux joueurs occasionnels qui ne suivent pas régulièrement les actualités liées à Nintendo.

Organisation de la galerie

La galerie intégrée à l’application, qui affiche les captures de jeu transférées regroupées par jeux, peut être davantage organisée en nommant ces groupes. Les utilisateurs peuvent également naviguer rapidement parmi les groupes nommés avec le nouveau « menu de saut » qui facilite la recherche des captures d’écran qu’ils recherchent.

Pour les abonnés SwitchBuddy +, il existe un nouveau widget de calendrier qui utilise la grande taille du système pour afficher le calendrier du mois en cours avec les sorties de jeux pour les jeux préférés de l’utilisateur.

Option pour partager facilement le code ami

Et enfin, les utilisateurs peuvent enregistrer leur code d’ami Nintendo dans SwitchBuddy pour l’avoir toujours à portée de main pour le montrer à leurs amis. L’application génère également un code QR permettant à quiconque de le scanner avec son appareil et d’envoyer une demande d’ami.

