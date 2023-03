YouTuber a acheté chaque jeu Wii U et 3DS eShop pour 22 000 $

Qu’est-ce qui vient de se passer? Suite à l’annonce par Nintendo de la fermeture des eShops Wii U et 3DS en mars 2023, certains joueurs se sont précipités pour garder leurs jeux préférés disponibles. Cependant, une personne a poussé la préservation à un tout autre niveau, en achetant chaque titre sur l’eShop de chaque console.

De nombreux clients ont été contrariés lorsque Nintendo a annoncé l’arrêt malheureux des eShops Wii U et 3DS. L’arrêt signifiait que les utilisateurs ne pouvaient plus acheter de jeux numériquement et ne pouvaient installer que ceux qu’ils avaient précédemment achetés.

Bien que cela puisse ne pas sembler trop grave, les deux consoles ont une énorme bibliothèque « uniquement numérique » dont la fermeture est prévue le 27 mars. Le catalogue de la console virtuelle de chaque console ne sera plus disponible après l’arrêt. Bien que certains de ces jeux rétro aient maintenant trouvé leur place sur le Switch, la plupart ne l’ont pas fait.

La décision de Nintendo a conduit Jirard Khalil, mieux connu sous le nom de « The Completionist », et ses amis à réaliser un exploit significatif en matière de préservation des jeux. Au cours d’un processus qui a duré près de 11 mois, coûté plus de 22 000 $ et utilisé 464 cartes-cadeaux Nintendo eShop, Khalil a acheté tous les jeux et DLC disponibles sur l’eShop de l’une ou l’autre des consoles.

Khalil et son équipe ont rencontré de nombreux problèmes en cours de route. Les magasins ont limité le nombre de cartes-cadeaux pouvant être achetées et les banques ont commencé à se méfier autour de la barre des 20 000 $. De plus, Nintendo a une limite stricte pour les soldes de portefeuille numérique de seulement 250 $, ce qui indique que Khalil devait constamment ajouter des fonds, acheter des titres et répéter le cycle.

Plus tard, l’équipe s’est heurtée à une limitation considérable. Une fois que l’une ou l’autre des consoles avait téléchargé 300 programmes, elle ne permettait plus d’installations supplémentaires. Le groupe a donc dû stocker des disques durs externes et des cartes MicroSD pour télécharger chaque jeu. Fait intéressant, certains jeux ont verrouillé le DLC derrière la progression du jeu, prolongeant davantage la charge de travail. Après des mois de travail, le travail était terminé.

Le processus a duré 328 jours, coûtant à Khalil (et à ses sponsors) 22 791 $. Les collections occupaient 1,2 To de stockage pour la Wii U et 267 Go pour la 3DS. Cela semble être beaucoup de problèmes, en particulier pour télécharger chaque titre, même si Nintendo a promis de garder les serveurs archivés ouverts pour que les utilisateurs puissent télécharger leurs jeux achetés.

Cependant, il y avait une méthode à la folie. Khalil prévoit de faire don de tous les jeux, disques durs et consoles à la Video Game History Foundation, une organisation à but non lucratif qui préserve l’histoire des jeux vidéo. Il a également programmé une diffusion caritative sur sa chaîne Twitch les 15 et 16 avril pour soutenir davantage la fondation.

