PiEEG est un projet de financement participatif alimenté par Raspberry Pi pour lire les bio-signaux cérébraux

Qu’est-ce qui vient de se passer? Ildar Rakhmatulin, chercheur à l’Imperial College de Londres, demande de l’argent pour fabriquer une « interface » cerveau-ordinateur bon marché, accessible et polyvalente. Plutôt que de percer un trou dans le crâne de certains pauvres singes comme Neuralink, le projet de Rakhmatulin est conçu autour d’une carte d’extension beaucoup plus banale (et plus sûre) pour Raspberry Pi.

PiEEG est une conception open source pour un lecteur abordable mais précis de bio-signaux cérébraux ; une sorte de scanner EEG, EMG et ECG qui ne propage pas de maladies pour atteindre son objectif. Pour fabriquer PiEEG, Rakhmatulin a récemment lancé une campagne de financement participatif demandant 4 000 $. Au moment d’écrire ces lignes, avec seulement 14 contributeurs et 38 jours restants, la campagne a déjà atteint cet objectif et est financée à 135 %.

PiEEG fournira une carte d’extension (également appelée « shield ») pour une carte Raspberry Pi 3 ou Raspberry Pi 4 qui sera facile à utiliser et compatible avec différents types d’électrodes. Le bouclier est conçu pour être utilisable par n’importe qui, car les utilisateurs intéressés n’auraient qu’à connecter les électrodes et exécuter un script Python pour commencer à mesurer et à enregistrer les bio-signaux provenant du cerveau.

La carte peut être utilisée pour traiter les biosignaux en temps réel, selon les chercheurs, et elle est destinée à aider les développeurs à la fois à se familiariser avec les neurosciences et à expérimenter le traitement du signal, les filtres et l’apprentissage automatique. Les signaux capturés avec PiEEG peuvent servir à différentes fins pour des applications scientifiques, éducatives ou même de divertissement telles que le contrôle de la maison intelligente, les jeux, la robotique, l’entrée de clavier virtuel ou « même des expériences polygraphiques de bricolage ».

Grâce à la carte Raspberry Pi abordable sur laquelle le projet est basé, PiEEG sera beaucoup moins cher que d’autres appareils de bio-scanning DIY. Les chercheurs estiment une dépense maximale de 350 $ pour le hardware, tandis que le côté logiciel est entièrement open source. Le référentiel officiel GitHub fournit du code source, des fichiers de conception, des fiches techniques et des exemples de projets, et tout le monde peut personnaliser PiEEG selon ses besoins grâce à la licence open source General Public License (GPL) v3.0.

Rakhmatulin a déjà créé une interface cerveau-ordinateur à faible coût pour un « usage quotidien » dans le passé, mais le projet est finalement devenu trop coûteux en raison de la pénurie de puces. Un Raspberry Pi est considéré comme abordable selon la plupart des normes, et le bouclier PiEEG lui-même devrait avoir un coût compris entre 250 et 350 dollars. Le chercheur a déjà démontré comment fonctionne PiEEG en contrôlant un robot jouet avec juste des clignements.

Le potentiel des applications liées à PiEEG est beaucoup plus important, a déclaré Rakhmatulin, car l’appareil peut être utilisé dans différentes industries et applications, tandis que le traitement des données peut être effectué en Python, C et C++.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :