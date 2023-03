Les spécifications du OnePlus Nord CE 3 Lite 5G dévoilées ! Vaut votre battage médiatique?

Avec OnePlus confirmant qu’il n’y aura pas de nouveaux téléphones de la série OnePlus 11, l’accent est maintenant mis sur la série Nord. Cela vient juste après le lancement du OnePlus Ace 2V en Chine. L’Ace 2 original est connu ailleurs sous le nom de OnePlus 11R. Selon les rumeurs, le 2V ne fait pas peau neuve avec la série OnePlus 11. Au lieu de cela, le téléphone viendra sous le nom tant attendu de Oneplus Nord 3. Le roi des téléphones milieu de gamme OnePlus devrait être lancé prochainement, et les rumeurs suggèrent qu’il ne sera pas seul. Nous nous attendons également à ce que le OnePlus Nord CE 3 suive et le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. Aujourd’hui, la variante Lite a été repérée lors de la certification IMDA.

Le pronostiqueur Mukul Sharma a repéré l’arrivée du téléphone à la certification IMDA. Il a également révélé que la variante non-Lite est passée par BIS. Ce sont deux régulateurs importants qui ont donné le feu vert pour qu’un téléphone atterrisse en Inde. Nous ne sommes pas exactement surpris de voir le OnePlus Nord CE 3 Lite en Inde. Cependant, la certification est un bon indicateur du lancement imminent de l’appareil. Certaines rumeurs suggéraient que les nouveaux téléphones OnePlus Nord ne seraient lancés qu’en juin/juillet. Mais nous pensons qu’ils viendront plus tôt.

Caractéristiques du OnePlus Nord CE 3 Lite

Le OnePlus Nord CE 3 Lite est passé par IMDA avec le numéro de modèle CPH2465. Le pronostiqueur suggère que le téléphone sera lancé le 4 avril, soit dans deux semaines à peine. Le combiné embarquera un écran LCD de 6,7 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, il n’y a pas beaucoup d’amélioration des performances. Il contiendra l’ancien chipset Snapdragon 695 5G. Il viendra avec jusqu’à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage. On ne sait pas s’il apportera également un emplacement pour carte micro SD pour une extension supplémentaire de la mémoire.

Le OnePlus Nord CE 3 Lite exécutera OxygenOS 13 dès la sortie de la boîte. L’appareil embarquera une grande batterie de 5 000 mAh avec un support de charge rapide de 67 W. En termes d’optique, il y a un appareil photo principal de 108 MP et deux tireurs décoratifs de 2 MP pour la macro et la détection de profondeur. Il existe un jeu de tir de 16 MP pour les selfies et les appels vidéo.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Comme nous pouvons le voir, le Lite est un smartphone économique, et son attrait se reflétera probablement dans le prix. L’appareil sera accompagné d’une variante supérieure avec de meilleures spécifications et, bien sûr, d’un prix plus élevé. Grâce aux fuites, nous savons également à quoi nous attendre.

Les prétendues spécifications du « non-Lite »

Le OnePlus Nord CE 5G a passé la certification BIS avec le numéro de modèle CPH2467. Grâce aux fuites, nous connaissons certaines de ses spécifications. C’est mieux que le Lite offrant des choses comme un écran AMOLED et un chipset Snapdragon série 700. Certaines rumeurs suggèrent que le téléphone ne sera lancé qu’en juillet, à proximité du OnePlus Nord 3. Nous ne pouvons pas le confirmer, mais il est plutôt étrange de voir OnePlus répartir les lancements sur différents mois. Quoi qu’il en soit, voyons ce que cet appareil a en réserve.

Selon les rumeurs, le OnePlus Nord CE 3 apportera un écran AMOLED de 6,72 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le téléphone sera alimenté par un Snapdragon 782G avec jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. OnePlus l’associera à une configuration à trois caméras dirigée par un tireur IMX 890 de 50 MP. Il y aura également un jeu de tir ultra large de 8 MP et un capteur macro de 2 MP. Nous pensons que ce téléphone n’apporte pas d’OIS, quelque chose qui devrait être exclusif au OnePlus Nord 3 standard. Le téléphone apportera le jeu de tir selfie habituel de 16 MP.

Le OnePlus Nord CE 3 apportera également un scanner d’empreintes digitales à l’écran. Il y a une batterie de 5 000 mAh qui maintient les lumières avec une charge plus rapide de 80 W. Le téléphone fonctionnera également sous Android 13 et nous sommes curieux de voir combien de mises à jour la série Nord reçoit maintenant que OnePlus promet quatre ans de support pour certains de ses appareils.

Le OnePlus Nord 3 sera un OnePlus Ace 2V rebadgé avec le Dimensity 9000.