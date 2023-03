Xiaomi prépare MIOS : Un nouveau système d’exploitation pour remplacer MIUI

Le monde de la technologie a été en effervescence avec des rumeurs sur le système d’exploitation de Xiaomi en développement, MIOS. Récemment, des initiés sur Twitter ont commencé à publier une capture d’écran de l’écran « À propos », qui aurait le logo de MIOS. Cette fuite a suscité l’intérêt de beaucoup, et même si cela peut sembler être un faux, il y a des raisons convaincantes de croire que MIOS est effectivement en développement.

Xiaomi se concentre sur MIOS : le nouveau système d’exploitation pour succéder à MIUI

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Des rumeurs sur le MIOS circulent depuis près d’une décennie maintenant. En 2013, les premiers rapports ont révélé que Xiaomi travaillait sur son propre système d’exploitation. À l’époque, il y avait des rumeurs selon lesquelles la plate-forme ferait ses débuts avec le produit phare Mi 4. Mais cela ne s’est jamais produit. Au lieu de cela, le smartphone a été introduit avec MIUI, comme tous les modèles suivants (à l’exception de la série Mi A). Cela suggère que la direction de Xiaomi ne voyait pas de perspectives dans le développement de son propre système d’exploitation à l’époque.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, et il semble que Xiaomi ait changé d’avis. La capture d’écran divulguée de l’écran « À propos » suggère que MIOS est actuellement en phase alpha de développement. Et le numéro de version commence à zéro. Tout cela indique que Xiaomi n’a pas encore de solution prête, ou n’en avait pas jusqu’à récemment – d’après le numéro de build, elle était disponible le 5 novembre 2022.

Si les spécificités du MIOS restent encore un mystère, s’il est bien en développement, il risque fort de devenir un fork d’Android, à l’instar du HarmonyOS de Huawei. La conception et les fonctionnalités seront probablement similaires à celles du MIUI standard. Cependant, on ne sait pas dans quelle mesure Xiaomi différenciera son système d’exploitation d’Android. Nous aurons certainement plus de détails à ce sujet très bientôt, alors restez à l’écoute avec nous.