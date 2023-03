FOSSiBOT F101 Première mondiale : seulement 89,99 $ pour un smartphone robuste avec batterie 4 Go + 64 Go 10600 mAh

À l’approche de la saison des activités de plein air, de nombreux gars veulent acheter un smartphone résistant aux chutes, étanche à l’eau et à la poussière avec un budget abordable. Voici le FOSSiBOT F101 avec des fonctionnalités phares, mais aussi avec un prix imbattable de 89,99 $ pour sa première mondiale. La société FOSSiBOT, spécialisée dans les générateurs solaires portables et les smartphones robustes pour l’extérieur, a lancé le nouveau FOSSiBOT F101, qui peut être utilisé même dans un environnement difficile. Bien qu’il s’agisse d’un appareil d’entrée de gamme, le F101 se distingue parmi tous ses concurrents avec un haut-parleur stéréo de qualité sonore, une mémoire de 4 Go + 64 Go, une batterie de 10 600 mAh et un chargeur rapide de 18 W, une caméra arrière macro de 24 MP + 5 MP et une caméra frontale de 8 MP.

FOSSiBOT F101 est un smartphone robuste avec une protection IP68/IP69K également. De plus, l’appareil répond aux normes MIL-STD-810H pour la résistance aux vibrations, aux changements de température et aux chutes de surface dure.

Le FOSSiBOT F101 est équipé du processeur quadricœur MediaTek Helio A22 12 nm avec 4 Go de RAM et une mémoire interne intégrée de 64 Go. F101 permet également aux utilisateurs de convertir jusqu’à 3 Go de mémoire ROM inactive en mémoire RAM grâce à la technologie de fusion de mémoire pour améliorer pleinement le bon fonctionnement. La mémoire interne de 64 Go et la carte microSD jusqu’à 128 Go fournissent suffisamment d’espace pour tout stocker. L’avant du F101 est un écran de 5,45 pouces avec une résolution de 720*1440 pixels, qui consomme moins de batterie et est suffisamment compact pour être mis dans la poche.

Monstre robuste avec des spécifications impressionnantes

Alors que la plupart des smartphones robustes de 4 Go + 64 Go contiennent une batterie de 5 000 à 8 000 mAh en moyenne, le F101 utilise une énorme batterie d’une capacité de 10 600 mAh. Le gadget fonctionnera 15 heures en navigation extérieure sur l’écran le plus lumineux et le plus grand volume. Vous pouvez vous attendre à une utilisation encore plus longue avec une luminosité plus légère et un volume plus faible car le F101 prend un gros haut-parleur de 3,5 W avec une cavité sonore de 12,5 cc et un volume élevé jusqu’à 123 dB. De plus, la plupart des smartphones robustes d’entrée de gamme contiennent un chargeur 5 V/2 A, tandis que le boîtier standard F101 est livré avec un chargeur rapide de 18 W, qui récupère entièrement la batterie de 10 600 mAh en seulement 3 heures 45 minutes.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

La caméra est également une fonctionnalité très attendue pour tous les utilisateurs. Sur le marché, la plupart des smartphones robustes de 4 Go + 64 Go sont équipés d’une caméra arrière 13MP + 5MP, tandis que certains peuvent prendre des caméras 16MP + 5MP ou 20MP + 5MP. Mais le FOSSiBOT F101 offre un surprenant appareil photo principal de 24 MP avec deux auxiliaires : une macro de 5 MP et un appareil photo « bokeh » de 0,3 mégapixel. À l’avant, le F101 insère également une caméra OV 8MP. Cela ajoute un gros avantage pour le F101 parmi les appareils homologues.

Caractéristiques principales du FOSSiBOT F101 :

IP68 étanche/antipoussière/antichoc

Écran résistant HD+ de 5,45 pouces, 720 x 1 440,

Helio A22 Quad-core cortex A53 2.0GHz

4 Go de RAM + 64 Go de ROM, 3 Go d’extension de RAM, 128 Go d’extension de mémoire

Caméras macro 24MP + 5MP + 0,3MP / 8MP

Énorme batterie de 10 600 mAh

Charge rapide 18 W

Haut-parleur à cavité sonore 12,5 cc

Bouton personnalisé

Face ID/Appuyez sur l’empreinte digitale

Nano+nano/nano+TF

Du 20 mars au 26 mars, vous pouvez acheter le nouveau F101 au prix spécial de 89,99 $, qui est le plus bas parmi les smartphones à mémoire similaire. Le prix n’est valable que pendant la première mondiale. Après la première vente de lancement, le prix se redressera. Vous pouvez en savoir plus sur les nouveaux produits sur le site officiel de FOSSiBOT. Pour le prix de la première mondiale, achetez FOSSiBOT F101 sur AliExpress.