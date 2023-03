Les meilleurs accessoires Mac : station d’accueil Thunderbolt 4, MagicBridge, etc.

Comme j’ai révisé ma configuration tout au long de la transition Apple Silicon et en conjonction avec le Mac Studio et le MacBook Pro, j’en ai profité pour ajouter également de nouveaux accessoires. Cela comprend une nouvelle station d’accueil OWC Thunderbolt, un astucieux Magic Keyboard et un accessoire Magic Trackpad de Twelve South, et plus encore. Rendez-vous ci-dessous pour les détails.

Meilleur accessoire Mac : OWC Thunderbolt 4 Dock

L’un des ajouts les plus importants à ma configuration est le OWC Thunderbolt Dock, une version de laquelle nous avons également travaillé plus tôt cette année.

La station d’accueil OWC Thunderbolt que j’utilise dans ma configuration offre quatre ports Thunderbolt 4 avec prise en charge de vitesses de transfert allant jusqu’à 40 Gb/s, quatre ports USB-A, un emplacement pour carte SD, une prise audio 3,5 mm et Gigabit Ethernet. La station d’accueil est montée sous mon bureau, elle est donc cachée et à l’écart, mais ses ports sont toujours accessibles.

Certes, la station d’accueil OWC Thunderbolt 4 n’est pas aussi utile avec le nouveau Mac Studio que lorsque j’utilisais mon MacBook Pro 14 pouces en mode clapet. En effet, Mac Studio propose sa propre sélection polyvalente de ports.

Si vous cherchez un moyen de libérer les ports sur le Mac Studio lui-même, ce dock OWC est une excellente option. C’est également agréable pour nettoyer votre bureau et avoir le moins de câbles possible qui serpentent à l’arrière du Mac Studio. Si vous passez une commande auprès d’OWC, je peux également recommander fortement le câble Thunderbolt 4 de la société, qui est nettement moins cher que celui d’Apple.

Clavier magique avec Touch ID

Si vous utilisez un Mac alimenté par Apple Silicon et que vous n’avez pas ajouté de Magic Keyboard avec Touch ID à votre configuration, vous manquez sérieusement quelque chose. Enfin, pouvoir utiliser Touch ID avec un Mac de bureau change la donne. Cela inclut l’authentification Apple Pay, l’accès aux gestionnaires de mots de passe et les achats sur l’App Store.

Bien sûr, cela indique que vous devez être satisfait du design (form factor) et de la conception du Magic Keyboard d’Apple, ce qui n’est pas le cas de tout le monde. J’espère toujours qu’Apple publiera un « bouton magique » autonome avec Touch ID à un moment donné, mais pour l’instant, cela devra faire l’affaire.

Meilleur accessoire de clavier Mac : MagicBridge

En parlant du Magic Keyboard, si vous utilisez le Magic Keyboard avec un Magic Trackpad, le célèbre fabricant d’accessoires Twelve South propose un accessoire MagicBridge vraiment astucieux. Le MagicBridge transforme le Magic Keyboard et le Magic Trackpad autonomes en une « surface de contrôle monobloc qui organise votre espace de travail ».

Vous perdez une partie de la flexibilité d’être sur le point de déplacer votre trackpad sur votre bureau, mais dans ma configuration, je préfère de loin la conception en une seule pièce. J’utilise un Logitech MX Master avec mon Magic Trackpad, donc je peux déplacer le MX Master au besoin, et avoir une configuration propre qui combine mon Magic Keyboard et Magic Trackpad grâce au Magic Bridge.

Pont de flux

J’aurai une autre histoire plus approfondie à ce sujet plus tard, mais j’ai également récemment ajouté un Stream Deck à la configuration de mon Mac. J’apprends toujours mon chemin dans le monde du Stream Deck, mais en ce moment je l’utilise pour l’automatisation Mac et à des fins de contrôle de la maison intelligente.

Voici quelques-uns des guides que j’ai suivis au fur et à mesure que j’en apprenais plus sur Stream Deck :

Sous-main en cuir Satechi

Le dernier mais non le moindre, et peut-être l’accessoire dont on me parle le plus souvent lorsque je le présente dans les images de produits, est le Satechi Eco-Leather Deskmate. Il s’agit d’un ajout purement visuel à ma configuration, apportant un tapis de bureau en cuir pour loger mon clavier et mon trackpad. Il est fabriqué à partir de cuir écologique de haute qualité et est conçu pour protéger votre bureau tout en servant de lieu de repos doux pour vos poignets et vos mains.

Jolies manches en cuir

Je chante les louanges des pochettes en cuir faites à la main de Joli pour MacBook depuis 2015, et rien n’a changé du tout. Chaque fois que j’achète un nouveau MacBook, je m’assure toujours d’avoir une pochette en cuir Joli pour l’accompagner. Les manches Joli sont fabriquées à la main à partir de cuir italien lisse de première qualité, en utilisant « un cuir ciré pleine fleur de luxe qui montre des marques lorsque vous l’utilisez ».

Les pochettes en cuir de Joli sont chères, avec des prix commençant à environ 130 $ pour le nouveau design de 14 pouces. Cependant, avec leur superbe matériau en cuir et leurs touches faites à la main, je trouve qu’ils valent bien le prix.

Meilleur produit de nettoyage pour Mac : Whoosh Cleaning Spray

Enfin, si vous souhaitez que votre nouveau MacBook Air ou MacBook Pro reste neuf, vous aurez besoin d’un bon moyen de garder l’écran agréable et brillant. Ma recommandation préférée ici est le WHOOSH ! Screen Cleaner Kit, qui contient tout ce dont vous avez besoin pour garder votre Mac propre à un prix inférieur à 20 $.

Le kit de nettoyage d’écran comprend des bouteilles de solution de nettoyage de 3,4 oz et 0,3 oz ainsi que trois chiffons de 6 « x 6 ». En fait, le WHOOSH ! le spray est ce que de nombreux Apple Stores du monde entier utilisent eux-mêmes.

Quels sont certains de vos accessoires Mac préférés en ce moment ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux !

