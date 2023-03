Le développeur de Hitman explique les origines de la version originale du studio sur 007

Tourné vers l’avenir: le développeur Hitman IO Interactive développe un jeu James Bond qui semble prometteur. Le studio n’est pas encore prêt à partager les principaux détails du projet, mais a fait la lumière sur la façon dont sa renaissance de la série Hitman l’a conduit de travailler sur l’agent 47 à l’agent 007.

Dans une interview avec Eurogamer cette semaine, le développeur de Hitman, IO Interactive, a expliqué comment et pourquoi il avait décidé de suivre sa série d’assassinats à succès avec un jeu sur l’espion emblématique de Ian Fleming, James Bond. La discussion sur l’idée a commencé beaucoup plus tôt que certains pourraient s’y attendre.

Les fans des travaux récents d’IO sont probablement intrigués de voir la société travailler sur 007, car la structure de gameplay des trois derniers jeux Hitman semble être un choix logique pour Bond. La société s’est avérée capable de mettre en place une action furtive sociale dans divers endroits du monde – un élément central des films Bond.

On pourrait penser que IO, Eon Productions et MGM se sont intéressés à un nouveau jeu 007 après le succès du titre Hitman 2016 et de ses suites. Cependant, l’idée a émergé vers 2013 lorsque IO a commencé à travailler sur la réinvention de Hitman.

Le studio a déjà parlé de ses difficultés liées à la mauvaise réception du Hitman Absolution 2012. Depuis le lancement du très apprécié Hitman: Blood Money en 2006, IO s’est quelque peu perdu dans le désert, et l’échec d’Absolution a forcé le studio à repenser tout ce qu’il faisait.

Le copropriétaire de la société, Christian Elverdam, a déclaré que lorsque IO a commencé à construire le concept de la renaissance de Hitman en 2013, une discussion sur un jeu d’espionnage fantastique a rapidement suivi. Peu de temps après, l’idée d’attacher 007 au fantasme est devenue suffisamment forte pour que le studio interroge MGM et Eon à ce sujet.

Lorsque IO a annoncé « Project 007 » en 2020, il a révélé que le jeu serait une histoire d’origine non basée sur l’un des films. Ce détail à lui seul est important car presque tous les jeux Bond ont été soit une adaptation directe d’un film, soit se sont appuyés sur leur hardware. Le copropriétaire Hakan Abrak a déclaré que le prochain jeu d’IO serait quelque chose que ce média pourrait appeler le sien et qui se tiendra aux côtés des films.

Une autre raison pour laquelle le titre pourrait être important est qu’il s’agira du premier jeu 007 depuis plus d’une décennie. Le dernier titre mettant en vedette le personnage était 007 Legends en 2012, une célébration de plusieurs films Bond. Le jeu a tellement échoué qu’il a entraîné la fermeture de son développeur Eurocom, âgé de 25 ans. Quelques mois après le lancement, les autres jeux Bond de 007 Legends et Activision (y compris le sous-estimé Blood Stone) ont été retirés des vitrines numériques en raison de la perte de la licence IP par l’éditeur.

Quant à Hitman, IO dit que la série est en pause car elle se concentre sur Bond et probablement sur son projet MMO suivant.

