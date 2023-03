Bing de Microsoft utilise déjà la nouvelle version de ChatGPT, GPT-4

Si Google n’a pas d’égal sur le web depuis 20 ans, tous les chemins mènent désormais à Roam ChatGPT. Bien que nous ayons quelques plaintes à propos de ce chatbot textuel, c’est ce qui change le monde en ce moment. De nombreux produits similaires sont sur le marché, mais le chatbot d’OpenAI a été le premier à interagir avec des personnes comme les humains. ChatGPT semble tout savoir sur tout. Vous pouvez donc lui parler de tout. Et il deviendra votre meilleur assistant dans de nombreuses tâches, même l’écriture de code. Il est donc logique que Microsoft croit en ce chatbot et l’intègre dans tout ce qu’il peut. Bing a été le premier à recevoir un support officiel.

Microsoft Bing est le premier à bénéficier du support GPT-4

En janvier de cette année, deux parties, Microsoft et OpenAI, ont annoncé un nouveau partenariat. Selon ce dernier, la recherche Bing a des capacités de recherche alimentées par l’IA. Maintenant, il s’avère que le moteur de recherche de Microsoft a non seulement été alimenté par le modèle GPT-3.5, mais a également réussi à obtenir le support du successeur plus robuste, GPT-4. C’est maintenant le sujet de conversation de la ville. Et comme le suggère le numéro de version, il est livré avec des améliorations majeures. L’expérience Bing devrait donc également être améliorée.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Comme mentionné ci-dessus, OpenAI et son dernier produit ne sont pas les pionniers dans ce domaine. Bing propulsé par ChatGPT (GPT-4) et Google’s Bard font la même chose que le premier service America Online d’AOL. La plus grande différence entre cette IA et les moteurs de recherche traditionnels est qu’elle ne redirige pas les utilisateurs vers d’autres sites Web. Au lieu de cela, il répond aux questions dans la même fenêtre de chat.

Il convient également de noter que le nouveau GPT-4 peut non seulement lire et répondre avec du texte, mais également générer du texte sur les images d’entrée. OpenAI affirme que le nouveau système a atteint des performances record par rapport à son prédécesseur en termes de « factualité, contrôlabilité et refus de sortir des garde-fous ».