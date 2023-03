La nouvelle mise à jour bêta pour les développeurs est arrivée. Apple publie iOS 16.4 Beta 4 pour les développeurs, et tout comme les autres mises à jour bêta, il sera disponible pour les bêta-testeurs publics plus tard dans la journée ou le lendemain. Et avec la quatrième version bêta, la version publique est presque là. Vous pouvez vérifier la date de sortie prévue ici.

iOS 16.4 sera la prochaine grande mise à jour pour les iPhones exécutant iOS 16. La dernière mise à jour bêta 3 a été publiée la semaine dernière avec quelques modifications et améliorations. Et comme elle se rapproche, nous ne nous attendons pas à de grands changements dans cette mise à jour, mais plutôt à un tas de correctifs et d’améliorations.

Parallèlement à iOS 16.4 Beta 4, Apple a également publié iPadOS 16.4 Beta 4, watchOS 9.4 Beta 4, macOS Big Sur 11.7.5 RC 4, macOS Monterey 12.6.4 RC 4 et macOS Ventura 13.3 Beta 4. La quatrième version bêta d’iOS 16.4 arrive avec le numéro de version 20E5239b. Et cela pourrait être la dernière mise à jour bêta ou l’avant-dernière version bêta avant la version candidate.

Comme mentionné précédemment, nous ne nous attendons pas à de grands changements, mais il y aura quand même quelques corrections de bugs. C’est parce qu’Apple va désormais se concentrer sur la stabilité plutôt que sur l’ajout de nouvelles fonctionnalités. Pour l’instant, nous n’avons pas rencontré de grands changements. Une fois que nous l’aurons trouvé, nous le partagerons avec vous ici.

Actuellement, la mise à jour bêta est disponible pour les développeurs. Ainsi, si vous vous êtes connecté avec votre compte développeur sur votre iPhone, vous recevrez la mise à jour sur votre téléphone. Étant donné que le nouveau processus de mise à jour ne fonctionne pas correctement pour le moment, certains utilisateurs avec des profils de développeur reçoivent également la mise à jour. Vous pouvez vérifier la mise à jour en accédant à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle.

Avant de mettre à niveau votre téléphone vers la nouvelle mise à jour, assurez-vous de sauvegarder toutes vos données importantes et de charger votre téléphone à 50 %.

