Un développeur montre comment le GPT-4 d’OpenAI peut créer des applications iPhone à l’aide de SwiftUI

Cela fait des années que nous n’avons pas vu l’intelligence artificielle implémentée dans de nombreuses applications logicielles, mais plus récemment, ChatGPT et d’autres IA similaires sont devenues extrêmement populaires pour leur capacité à générer du texte, des images et même du code. Avec l’annonce du nouveau GPT-4 d’OpenAI cette semaine, les utilisateurs explorent déjà son potentiel. Il peut même créer des applications iPhone à l’aide de SwiftUI.

GPT-4

Pour ceux qui ne sont pas familiers, GPT ou Generative Pre-training Transformer est la technologie derrière le populaire ChatGPT. La nouvelle version, nommée GPT-4, montre un « bond massif dans le domaine du traitement du langage naturel ». Selon les développeurs, GPT-4 peut mieux comprendre et générer plus de texte de type humain, et peut également résoudre des problèmes plus difficiles avec une meilleure précision.

Et pour ceux qui étaient déjà surpris par les choses que vous pouvez faire avec les versions précédentes de GPT, la nouvelle version pousse les possibilités encore plus loin.

Utiliser l’IA pour créer des applications iPhone

Sur Twitter, développeur Morten juste a démontré comment il a utilisé GPT-4 pour créer une application iPhone qui recommande cinq nouveaux films à l’utilisateur chaque jour – il suffit de demander à l’IA d’utiliser le langage SwiftUI d’Apple, et a précisé que l’application devrait afficher les bandes-annonces et les plateformes de streaming où chaque film est disponible regarder.

Étonnamment, GPT-4 a fourni le code d’une application iPhone qui fait exactement ce que le développeur a demandé. Comme le montre une vidéo, le code a abouti à une application entièrement fonctionnelle qui affiche une liste de cinq films différents avec la description et la bande-annonce de chacun. Le développeur a déclaré que la première version comportait quelques bugs, mais GPT-4 les a corrigés « et s’est excusé » par la suite.

Hé gpt4, fais-moi une application iPhone qui recommande 5 nouveaux films chaque jour + bandes-annonces + où regarder. Mes ambitions ont grandi au fur et à mesure ???? pic.twitter.com/oPUzT5Bjzi — Morten Just (@mortenjust) 15 mars 2023

Il est plus clair que jamais que les intelligences artificielles sont là pour rester, et des exemples comme celui-ci montrent les impacts qu’une telle IA aura sur nos vies.

Apple, par exemple, aurait travaillé sur une technologie similaire pour ses plates-formes. Plus tôt cette année, The Information a rapporté que la société souhaitait que les utilisateurs puissent créer leurs propres applications à l’aide de Siri à l’avenir. Avec GPT-4, cela semble tout à fait possible.

Imaginez si un jour Apple intègre une sorte d’IA dans son outil Swift Playgrounds ou même Xcode. Cela permettrait non seulement aux utilisateurs moyens d’apprendre plus facilement les bases du codage, mais aiderait également les développeurs à résoudre des problèmes plus difficiles dans le code de leurs applications.

Jusque-là, pour ceux que ça intéresse, Just a partagé le code source de l’application créée par GPT-4 sur GitHub.



