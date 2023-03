‘The Guardian’ embrasse Apple News après un doute initial : ‘Des opportunités significatives pour atteindre un public plus large’

Apple News a connu des hauts et des bas au fil des ans, attirant à la fois de grands éditeurs sur la plate-forme et en perdant d’autres. Désormais, une structure de commission améliorée a apparemment suffi à attirer une fois pour toutes The Guardian sur la plate-forme Apple News.

Comme l’a rapporté la Press Gazette cette semaine, The Guardian a initialement quitté Apple News au Royaume-Uni en 2017, mais « a été attiré par de nouvelles opportunités de vente ». Cette décision a été motivée en partie, selon le rapport, par Apple News permettant désormais à The Guardian de « vendre des abonnements et d’accepter les dons des lecteurs via l’application ».

The Guardian est également admissible à un taux de commission de 15 %, au lieu de 30 %, car il est disponible au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada et en Australie. S’il n’était disponible que sur un seul territoire, il ferait face à une commission de 30 %.

The Guardian a complètement quitté Apple News en 2017, est retourné aux États-Unis en 2020 et en Australie en 2021. Avec ce changement, il est également désormais disponible dans Apple News au Royaume-Uni et au Canada.

Dans un e-mail adressé au personnel du Guardian la semaine dernière, la PDG Anna Bateson a expliqué les raisons du retour à Apple News :

Dans un e-mail adressé au personnel mercredi après-midi, la directrice générale Anna Bateson a déclaré au personnel que The Guardian reviendrait sur Apple News au Royaume-Uni après avoir connu le succès sur la plate-forme aux États-Unis depuis 2020 et en Australie depuis 2021. Elle a déclaré que The Guardian avait quitté l’application en 2017 pour se concentrer sur «le développement de notre proposition de revenus pour les lecteurs alors naissante sur notre propre plate-forme. «Depuis lors, nous avons continué à construire nos propres plateformes au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie et dans le monde en tant que destinations solides, mais nous pouvons également voir des opportunités importantes pour atteindre un public plus large pour notre journalisme et les avantages commerciaux associés grâce à un partenariat avec Apple News – qui ont désormais permis aux éditeurs de générer plus facilement des revenus de support et de publicité à partir de leurs plateformes. »

Dans un communiqué, un porte-parole de Guardian News and Media a ajouté que la société « surveillera de près l’impact de rejoindre Apple News sur notre stratégie plus large ».

Source : TwitterInstagram et Mastodon



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :