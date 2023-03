Couleurs iPhone 14 : Voici tous vos choix

Si vous envisagez d’acheter un iPhone 14 ou un iPhone 14 Pro, l’une des grandes décisions que vous devrez prendre est la couleur à acheter. Rendez-vous ci-dessous pendant que nous récapitulons les options de couleur pour toute la gamme phare d’Apple, y compris l’iPhone 14 jaune récemment annoncé.

Couleurs iPhone 14 et iPhone 14 Plus

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus sont les deux offres d’iPhone 14 les plus abordables. Ils intègrent une technologie de caméra améliorée, une connectivité satellite, une détection de collision, des performances améliorées et bien plus encore. Ils présentent des bords en aluminium avec un dos en verre, Lightning pour le chargement et des options de configuration de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Go.

L’iPhone 14 contient un écran de 6,1 pouces et commence à 799 $, tandis que l’iPhone 14 Plus offre un écran de 6,7 pouces et commence à 899 $.

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus sont disponibles en cinq couleurs différentes :

Minuit

Violet

Lumière des étoiles

(Produit)ROUGE

Bleu

Jaune

Et voici un aperçu de chacune de ces couleurs dans la chair :

Couleurs iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max

Au sommet de la gamme de smartphones Apple, nous avons l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Ces appareils présentent des améliorations significatives de leur matériel photo, y compris une nouvelle mise à niveau 48MP pour l’objectif principal. À l’intérieur, vous trouverez le dernier processeur A16 Bionic d’Apple, qui repose sur une nouvelle technologie 4 nm pour des performances et une efficacité améliorées.

Les deux modèles d’iPhone 14 Pro prennent également en charge la connectivité par satellite, la détection de collision, le tout nouvel îlot dynamique sur l’écran, un écran toujours allumé et bien plus encore. Le design présente des bords en acier inoxydable avec une finition en verre mat à l’arrière.

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max sont disponibles en quatre couleurs différentes :

Argent (mis à jour)

Violet foncé

Espace noir

Or

Et voici un aperçu de ces couleurs :

Avis de Netcost-security.fr

Comme je l’ai déjà dit, je suis certes assez déçu des options de couleur pour l’iPhone 14 Pro en particulier l’année. Je suis heureux de voir l’ancienne couleur graphite être remplacée par du noir spatial, mais j’aspire toujours à quelque chose de plus dans le style de la finition « noir de jais » que nous avons vue dans l’iPhone 7 jours.

La nouvelle couleur violette de l’iPhone 14 Pro est jolie, mais elle est plus discrète que la plupart des gens ne le souhaiteraient. L’argent de l’iPhone 14 Pro a connu une belle amélioration cette année. Le dos mat est plus blanc que blanc cassé. L’or est toujours aussi beau, mais ce n’est tout simplement pas mon style.

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus jaunes de milieu de cycle offrent une couleur incroyablement brillante. J’aimerais qu’Apple apporte cette même stratégie de couleurs au modèle « Pro » d’iPhone.

Quelle est votre couleur préférée pour iPhone 14 et iPhone 14 Pro ? Faites-le nous savoir dans le sondage ci-dessous.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :