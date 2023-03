Galaxy A34 5G : Découvrez le design du smartphone riche en fonctionnalités

Samsung s’apprête à dévoiler deux nouveaux smartphones dans sa gamme Galaxy A-series en Inde le 16 mars 2023. Bien que la société n’ait pas officiellement révélé les noms des téléphones, une bannière promotionnelle sur son site Web et une note de presse suggèrent qu’ils sont probablement le Galaxy A54 5G et le Galaxy A34 5G.

La bannière sur le site Web de Samsung présentait le Galaxy A54 5G dans différentes couleurs avec trois caméras arrière, indiquant que cet appareil sera probablement l’un des deux smartphones dévoilés. Sur la base des rendus précédemment divulgués, il est prudent de supposer que l’autre smartphone sur la page est le Galaxy A34 5G.

Le smartphone doté de nombreuses fonctionnalités Galaxy A34 5G arrive bientôt à un prix abordable

Samsung a révélé que ces nouveaux smartphones présenteront un « design sans couture avec un cadre minimal et une nouvelle finition en verre premium avec une disposition de caméra épurée ». Ils seront également équipés de la prise en charge No Shake Cam (OIS) et Nightography pour des photos sans flou et en basse lumière. De plus, les téléphones auront un indice de protection IP67, un « affichage à défilement fluide » et une « batterie longue durée » sous le capot.

Ces smartphones Galaxy de la série A ciblent les milléniaux et les consommateurs de la génération Z. En mettant l’accent sur la fourniture de fonctionnalités et d’un design de premier ordre à un prix abordable. Plus d’informations sur les appareils, y compris leurs spécifications, leurs prix et leur disponibilité, seront officielles lors de l’événement de lancement le 16 mars 2023.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

La série Galaxy A de Samsung a été un choix populaire parmi les consommateurs. Grâce à sa concentration sur la fourniture de fonctionnalités haut de gamme à un prix abordable. Avec le lancement prochain du Galaxy A54 5G et du Galaxy A34 5G, Samsung cherche probablement à consolider sa position sur le marché des smartphones de milieu de gamme.

Le Galaxy A54 5G sera le point culminant de l’événement de lancement. Grâce à ses triples caméras arrière et sa connectivité 5G. L’appareil sera doté d’un processeur puissant et d’un écran haute résolution. Ce qui en fait une option attrayante pour les consommateurs à la recherche d’un smartphone riche en fonctionnalités à un prix abordable.

Le Galaxy A34 5G, en revanche, sera une option légèrement plus abordable. Mais avec bon nombre des mêmes fonctionnalités et capacités que l’A54 5G. Il est susceptible de présenter une conception et une disposition de caméra similaires. Mais avec des spécifications légèrement inférieures dans certains domaines pour maintenir le prix bas.