comment créer et rejoindre une fête sur ps5

La PlayStation 5 est une excellente console et a été vendue en grand nombre. En ce qui concerne la PS5, il existe de nombreux jeux auxquels vous pouvez jouer en solo ou en multijoueur. Maintenant, il y a plus de plaisir lorsque vous jouez à des jeux vidéo avec vos amis, en particulier ceux qui ont des modes multijoueurs en ligne. Saviez-vous que vous pouvez facilement créer et même rejoindre une fête multijoueur sur votre PS5 ? Eh bien, c’est simple et facile.

Si vous venez de vous procurer une toute nouvelle PS5, voici notre guide sur la façon de créer ou de rejoindre une fête sur votre PS5.

Dans ce guide, nous vous montrerons comment créer votre propre groupe sur PS5 et en rejoindre un lorsque votre ami vous enverra une invitation. Le guide expliquera également comment vous pouvez ajouter des amis à la fête et même vous montrer comment vous pouvez envoyer un SMs à vos amis lors d’une fête en ligne sur votre PS5.

Commençons.

Conditions préalables

Voici la liste des choses dont vous aurez besoin pour utiliser la fonction de fête sur votre PS5

Console PS5

Bonne connexion Internet

Manette double sens PS5

Compte PlayStation

Quelques amis ajoutés à votre compte

Comment créer un groupe sur PS5

Vous pouvez facilement créer un groupe sur votre PS5. Ce type de fête en ligne vous permet, à vous et à vos amis, d’être ensemble, de discuter et de jouer à des jeux ensemble. Vous pouvez suivre ces étapes pour créer un groupe sur votre PS5.

Allumez votre PS5 et connectez-la au réseau WiFi. Maintenant, appuyez sur le bouton PS de votre manette. Le centre de contrôle devrait maintenant s’ouvrir. Sélectionnez l’option de base de jeu. Sélectionnez l’option Créer un groupe ou accédez à l’option Messages et choisissez l’option Nouveau message. Vous pourrez désormais ajouter des amis de votre liste d’amis à votre groupe. De cette façon, vous pouvez créer une discussion de groupe sur votre PS5.

Comment créer une soirée vocale sur PS5

La création d’un groupe est simple lorsque vous souhaitez simplement envoyer un SMs à vos amis. Mais savez-vous que vous pouvez également créer une soirée vocale sur votre PS5 ? Voici les étapes pour en créer un.

Prenez le contrôleur et appuyez sur le bouton PS dessus. La base de jeu devrait maintenant apparaître sur votre écran. Accédez à l’onglet Parties et choisissez l’option Sélectionner une partie. Vous pouvez désormais choisir de créer soit une soirée ouverte, soit une soirée fermée. Suivez simplement les instructions et votre groupe sera maintenant créé. Si vous avez un groupe ouvert, toute personne de votre liste d’amis peut rejoindre votre groupe. Cependant, lorsqu’une fête fermée a été créée, seules les personnes invitées à la fête peuvent la rejoindre. Les autres personnes ne pourront pas voir ou rejoindre la fête.

Comment rejoindre une soirée vocale sur PS5

Si votre ami a créé une fête ouverte sur la PS5, vous pouvez facilement rejoindre cette fête. Ce sont les étapes pour rejoindre une partie ouverte déjà existante.

Lancez Game Base sur votre PS5 en appuyant sur le bouton PS de votre manette.

Sélectionnez l’onglet Parties à partir de l’écran Game Base.

Vous pourrez voir une liste des partis. Vous pouvez facilement rejoindre des groupes qui ont le texte Joinable à côté d’eux.

Sélectionnez le groupe que vous souhaitez rejoindre. Choisissez l’option Rejoindre.

Si vous voyez une partie fermée, vous pouvez cliquer sur l’option Demander à rejoindre. Cela envoie une notification au créateur du groupe pour vous autoriser ou vous refuser de rejoindre le groupe.

Si vous recevez une demande de participation, vous pouvez accepter l’option de partage d’écran et jouer avec vos amis.

Ajuster le volume du lecteur dans PS5 Party

Étant donné que l’option de fête sur votre PS5 vous permet, à vous et à vos amis, d’avoir des conversations vocales avec tout le monde, cela peut parfois être ennuyeux lorsque la voix d’un joueur particulier est beaucoup trop forte. Heureusement, vous pouvez vous débarrasser de ce bruit en ajustant le volume de la personne. Suivez ces étapes.

Ouvrez le centre de contrôle en appuyant sur le bouton PS de votre manette.

Mettez en surbrillance le lecteur dont vous souhaitez réduire le volume.

Sélectionnez l’option Volume et baissez simplement le volume pour ce lecteur particulier.

Désormais, ces mêmes paramètres de volume seront toujours définis lorsque vous et le joueur êtes dans le même groupe sur la PS5.

Désactiver le chat vocal dans PS5 Party

Parfois, c’est bien d’avoir tous ses amis ensemble. Mais cela peut être ennuyeux lorsqu’ils commencent tous à parler sans raison dans le chat vocal. Pour résoudre ce problème, vous pouvez facilement désactiver le chat vocal dans votre groupe PS5. Suivez ces étapes.

Lancez le Control Center sur votre PS5 en appuyant sur le bouton PS de la manette.

L’écran Game Base devrait maintenant apparaître sur votre écran.

Sélectionnez l’option Son.

Enfin, choisissez Désactiver l’audio du chat du jeu.

Désormais, il n’y aura plus de chat vocal lors de votre soirée PS5. Seule la personne qui a créé le groupe pourra effectuer de telles modifications.

Supprimer une personne de la fête PS5

Si vous êtes quelqu’un qui a créé le groupe sur votre PS5, vous pouvez également supprimer facilement les personnes de votre groupe qui pourraient être abusives ou simplement spammer et se conduire mal. Voici les étapes pour supprimer un joueur de la fête sur une PS5.

Ouvrez le chat du groupe et sélectionnez la personne que vous souhaitez supprimer du groupe.

Une fois la personne sélectionnée, appuyez sur le bouton Options.

Vous verrez une option indiquant Kick Out.

Une fois que vous avez sélectionné l’option, la personne sera désormais supprimée de votre groupe PS5. Pour éviter que de telles personnes ne rejoignent votre groupe, il est préférable de créer un groupe fermé.

Conclusion

Ceci conclut le guide sur tout ce que vous devez savoir sur la création, la participation et la sortie d’un groupe. De plus, il existe d’autres ajustements que vous pouvez apporter à la fête qui ne peuvent être effectués que si vous êtes le créateur de la fête PS5. Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les déposer sur nos réseaux sociaux.

