Fortnite cessera de fonctionner sur de nombreux PC !

Fortnite, l’un des jeux de bataille royale les plus populaires au monde, est un favori parmi les joueurs depuis sa sortie en 2017. Le jeu a évolué et s’est développé d’année en année. Ajout de nouvelles armes, véhicules et modes de jeu pour garder les joueurs engagés. Cependant, avec la sortie de sa dernière mise à jour, Mega, Fortnite a mis fin à la prise en charge de Windows 7 et Windows 8 sur la version PC du jeu.

Cette décision n’est pas une surprise, car Epic Games, le développeur de Fortnite, l’avait précédemment annoncé qu’il mettrait fin à la prise en charge de ces systèmes d’exploitation. La décision a été prise d’améliorer la technologie et de mieux réaliser la vision d’Epic Games pour l’avenir de Fortnite. La société a expliqué que les systèmes d’exploitation plus anciens comme Windows 7 et Windows 8 présentent un risque croissant de vulnérabilités de sécurité et manquent de fonctionnalités modernes, ce qui coûte un temps de développement considérable pour trouver des solutions, temps qui pourrait autrement être consacré à l’amélioration du jeu lui-même.

Fortnite ne fonctionnera plus sur les PC Windows 7 et Windows 8

Pour les joueurs qui utilisent encore Windows 7 ou Windows 8, cela indique qu’ils ne recevront plus de mises à jour pour Fortnite et que la boutique en jeu ne sera plus disponible sur ces plateformes. Les joueurs sur ces systèmes d’exploitation ne pourront pas bénéficier des nouvelles fonctionnalités introduites par Epic Games à l’avenir. Pour continuer à jouer à Fortnite, les joueurs devront passer à Windows 10 ou Windows 11.

Bien que cette décision puisse être gênante pour certains joueurs, il est important de noter que la mise à niveau vers un système d’exploitation moderne comme Windows 10 ou Windows 11 est une décision intelligente. Non seulement cela permettra aux joueurs de continuer à jouer à Fortnite. Mais cela garantira également que leur PC est plus sécurisé et à jour. Microsoft a mis fin au support général de Windows 7 en 2020 et le support étendu prendra fin en 2023. Windows 8, en revanche, a mis fin au support général en 2018 et le support étendu a pris fin en 2023.

Pour les joueurs qui ne veulent pas ou ne peuvent pas passer à Windows 10 ou Windows 11. Epic Games suggère de se tourner vers GeForce Now, la solution de cloud gaming de NVIDIA, comme alternative. Alors que cette solution permet aux joueurs de jouer gratuitement à la dernière version de Fortnite. Il nécessite une connexion Internet solide pour assurer une expérience de jeu fluide. Epic Games recommande d’utiliser Ethernet sur Wi-Fi pour minimiser les décalages et autres problèmes de connectivité. À noter également que les sessions de jeu sont limitées à une heure avec la version gratuite de GeForce Now. Mais il n’y a aucune restriction sur le nombre de sessions que les joueurs peuvent avoir.

Les nouveautés de Fortnite

Le chapitre 4 de la saison 2 de Fortnite, qui a été publié parallèlement à la mise à jour Mega, introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités et options de jeu à explorer pour les fans et les joueurs. L’un des ajouts les plus excitants est la possibilité de survoler Mega City en utilisant des rails coulissants. Fournir une nouvelle façon de naviguer sur la carte et d’échapper au danger. La mise à jour comprend également de nouveaux véhicules, y compris des voitures et des motos. Ainsi que de nouvelles armes et un nouveau skin pour Eren Jäger. Qui est un personnage de la série animée et manga L’Attaque des Titans.

En conclusion, la fin du support de Windows 7 et Windows 8 sur Fortnite est une décision nécessaire. Pour qu’Epic améliore la technologie et veille à ce que le jeu puisse continuer à évoluer et à se développer. Bien que certains joueurs puissent être gênés par ce changement, la mise à niveau vers un système d’exploitation moderne comme Windows 10 ou Windows 11 est une décision intelligente qui garantira que leur PC est sécurisé et à jour. Alternativement, les joueurs peuvent se tourner vers GeForce Now comme alternative pour continuer à jouer à Fortnite. Avec la sortie du chapitre 4 de la saison 2 et la mise à jour Mega, les joueurs peuvent explorer et apprécier de nombreuses nouvelles fonctionnalités et options de jeu.