Resident Evil 4 Remake, faut-il s’en tenir à la PS4 ou passer à la PS5 ?

La société japonaise de jeux vidéo Capcom vient de publier une version démo de Resident Evil 4 Remake. Depuis ses débuts en 1996, Resident Evil est devenu l’un des projets les plus réussis de Capcom. Avant la date de lancement officielle qui est fixée au 24 mars 2023, le fabricant de jeux vidéo japonais a publié la version de démonstration sur toutes les plateformes prises en charge.

Le remake de Resident Evil 4 sera disponible sur PS4, PS5, Xbox Series et PC. La Xbox One est laissée pour compte pour l’édition Remake cette fois-ci. Ainsi, vous devrez peut-être mettre à niveau votre ancienne Xbox si vous souhaitez profiter de la nouvelle édition du légendaire jeu Resident Evil.

Les propriétaires de l’ancienne Xbox One ne reçoivent pas la nouvelle édition remake, mais les propriétaires de PS4 ont eu la chance. Cependant, la PS5 est livrée avec des spécifications avancées par rapport à son prédécesseur. Comment la différence de spécifications affectera-t-elle le jeu global et la qualité visuelle du remake de Resident Evil 4 ? Découvrons la différence.

Différence dans le gameplay de Resident Evil 4 Remake sur PS4 et PS5

En vérifiant les performances globales du jeu et la qualité visuelle, la PS4 a fait un excellent travail que prévu. Les graphismes de jeu et les performances de jeu sur la PS4 sont vraiment à la hauteur de ceux de la PS5.

Dans une vidéo côte à côte, vous pouvez voir que la version PS4 fonctionne exactement comme celle de la PS5. Il peut y avoir quelques différences cependant, mais ces différences sont très difficiles à remarquer. Vous ne pouvez détecter la différence que si vous regardez les deux consoles jouer au jeu côte à côte. En y regardant de plus près, vous remarquerez que la version PS5 a une texture de résolution plus élevée, une meilleure qualité d’ombre et de meilleures performances globales que la PS4.

D’autres effets tels que la profondeur de champ et le flou de mouvement fonctionnent également avec une meilleure qualité sur la version PS5 que sur la version PS4. De plus, en comparant la résolution 4k du damier sur la PS4 à la PS5, vous remarquerez que la résolution sur la PS5 est globalement améliorée.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Une autre chose que vous pourriez remarquer sur la PS4 est que le jeu tourne à 30 ips en mode résolution et à 60 ips en mode performance. La PS5 gère toujours le mode performance en résolution dynamique 4k tandis que la PS4 le gère en 1080p, ce qui est tout à fait un écart.

Sur les versions PS5, Xbox et PC, vous pouvez activer le ray tracing en mode résolution avec une option supplémentaire pour activer également un meilleur rendu des cheveux. Un autre changement évident que vous remarquerez peut-être concerne la qualité de l’environnement. La qualité du brouillard et des autres effets environnementaux est moindre sur la PS4. Cela fait perdre à la version PS4 de Resident Evil 4 Remake une certaine qualité atmosphérique.

La version PS5 est également livrée avec un support exclusif pour PSVR 2. Cela vient avec un support pour les retours haptiques comme lorsque Leon se promène sur un pont. Il est également livré avec des déclencheurs adaptatifs qui fonctionnent dans des actions telles que viser et tirer avec une arme.

Le remake de Resident Evil 4 sur PS5 est-il meilleur que sur PS4 ?

Pour être honnête, le remake de Resident Evil 4 fonctionne très bien sur PS4 et PS5 dans les scénarios les plus importants. Comme je l’ai dit plus tôt, il est difficile de faire la différence à moins de les comparer côte à côte. Certains effets environnementaux peuvent sembler meilleurs sur la PS5, mais cela n’indique pas qu’ils sont complètement indisponibles sur la version PS4.

La mise à niveau de PS4 à PS5 principalement à cause de ce jeu n’est pas une décision conseillée à prendre. À moins que vous ne souhaitiez vous immerger dans l’expérience de profiter du jeu sur le PSVR 2. La prise en charge du PSVR 2 est exclusive à la PS5, ce qui devrait vraiment être la principale différence ici. En dehors de cela, la PS4 gère très bien le Resident Evil 4 Remake.