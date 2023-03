Les lunettes Samsung Galaxy seront un concurrent sérieux des verres Apple

L’industrie de la technologie est constamment en effervescence avec des rumeurs et des spéculations concernant les prochaines versions de produits d’acteurs majeurs comme Apple et Samsung. Ces derniers temps, il y a eu des rapports sur les deux sociétés travaillant sur des projets liés à la réalité virtuelle et aux smartphones pliables. Alors que les consommateurs attendent avec impatience les mises à jour sur ces produits. Reste à savoir quand les firmes dévoileront leurs travaux dans ces domaines.

Samsung a fourni un aperçu d’un futur casque de réalité mixte qui se développe en collaboration avec Google et Qualcomm. Selon un initié, des détails supplémentaires sont apparus sur les fonctionnalités à venir du casque.

Samsung a annoncé travailler sur un casque Extended Reality (XR), en partenariat avec Google et Qualcomm. Lors du dernier événement Unpacked, la société a fourni de brefs détails sur le produit à venir, qui devrait porter le numéro de modèle SM-I120. Le casque XR est conçu pour offrir une expérience immersive aux utilisateurs, et il devrait différer des projets Google Glass et Microsoft Hololens. L’appareil est plus susceptible de fonctionner de la même manière que Meta Quest Pro et Apple Glass que n’importe lequel de ses concurrents.

Les lunettes Galaxy de Samsung arrivent bientôt

Selon des sources, le casque XR ne projettera pas d’images sur un morceau de verre transparent. Au lieu de cela, ce sera un casque de réalité virtuelle (VR) entièrement fermé avec des écrans et des caméras externes. Pour fournir un passage vidéo du monde réel. L’appareil aura la capacité de rendre des objets de réalité augmentée dans la représentation vidéo du monde réel apporté aux écrans par des caméras montées à l’extérieur du casque.

Le casque XR de Samsung sera un appareil VR autonome avec une fonctionnalité AR alimentée par un relais vidéo. Contrairement au Gear VR, qui s’appuyait sur un smartphone et utilisait l’écran de l’appareil mobile pour restituer les images derrière les objectifs du casque, le casque XR fonctionnera indépendamment des autres appareils. L’un des premiers prototypes de Samsung est déjà un casque autonome. Et la société fournira plus de détails sur les capacités de l’appareil à venir.

Samsung n’a pas encore annoncé de date de sortie officielle pour l’appareil XR. Cependant, la société a tease l’appareil lors de l’événement Unpacked de février et devrait révéler plus d’informations sur son lancement lors du prochain événement en août-septembre, aux côtés du Galaxy Z Flip 5 et du Galaxy Z Fold 5.

On ne sait pas si les lunettes Samsung Galaxy seront compatibles avec la plate-forme de Meta ou si elles arriveront sur les tablettes en tant que concurrentes du Quest Pro. Dans les deux cas, Samsung doit développer ses applications VR et AR pour s’assurer que l’écosystème d’applications de réalité mixte est prêt à prendre en charge le lancement du casque XR. Meta semble déjà avoir une longueur d’avance considérable, et il sera intéressant de voir comment Samsung relève ce défi.

L’avenir des casques de réalité

Le monde de la réalité virtuelle a parcouru un long chemin. Aujourd’hui, les casques de réalité sont de plus en plus avancés et accessibles, ouvrant de nouvelles possibilités pour les jeux, l’éducation et la communication. Alors que la technologie continue d’évoluer à un rythme rapide, l’avenir des casques de réalité semble plus prometteur que jamais.

L’une des principales tendances à l’origine du développement des casques de réalité est la demande croissante d’expériences immersives. Les consommateurs veulent être totalement immergés dans le monde virtuel. Et ils veulent pouvoir interagir avec lui de manière naturelle et intuitive. Cela conduit au développement de capteurs et de contrôleurs plus sophistiqués. Tels que les gants de suivi des mains et les dispositifs de retour haptique, qui permettent aux utilisateurs de se sentir vraiment dans le monde virtuel.

Une autre tendance importante est le passage aux casques sans fil et autonomes. Ces appareils ne nécessitent pas de PC ou de console pour fonctionner, ce qui les rend plus pratiques et accessibles pour les utilisateurs. Des entreprises comme Oculus et HTC ouvrent la voie dans ce domaine. Avec des appareils comme l’Oculus Quest et le HTC Vive Focus. Alors que la technologie sans fil continue de s’améliorer, nous pouvons nous attendre à voir des casques autonomes encore plus puissants et polyvalents à l’avenir.

En plus des jeux et du divertissement, les casques de réalité sont également utilisés dans une variété d’autres industries. Par exemple, ils sont utilisés dans les soins de santé pour aider les patients souffrant d’anxiété et de douleur, et dans l’éducation pour offrir des expériences d’apprentissage immersives. Au fur et à mesure que la technologie devient plus avancée et abordable. Nous pouvons nous attendre à voir encore plus d’applications pour les casques de réalité dans des domaines tels que l’ingénierie, l’architecture et la conception.

L’un des plus grands défis auxquels est confrontée l’industrie des casques de réalité est la question du mal des transports. De nombreux utilisateurs souffrent de nausées et de désorientation lorsqu’ils utilisent des casques VR. Ce qui peut limiter le temps qu’ils peuvent passer dans le monde virtuel. Cependant, les entreprises travaillent au développement de nouvelles technologies pour réduire le mal des transports. Comme un meilleur suivi de la tête et des graphismes plus réalistes.

Un autre défi est la question de l’isolement social. Lorsque les utilisateurs se trouvent dans un monde virtuel totalement immersif, ils peuvent se sentir déconnectés des personnes qui les entourent. Cependant, des entreprises comme Facebook (qui possède Oculus) travaillent sur des moyens de rendre la réalité virtuelle plus sociale. Par exemple en créant des espaces sociaux virtuels où les utilisateurs peuvent interagir les uns avec les autres en temps réel.

Dans l’ensemble, l’avenir des casques de réalité s’annonce prometteur. À mesure que la technologie progresse, nous pouvons nous attendre à voir des expériences encore plus immersives et intuitives. Ainsi que de nouvelles applications pour la réalité virtuelle dans une variété d’industries. Bien qu’il reste encore des défis à relever, les avantages potentiels de cette technologie sont énormes. Et nous pouvons nous attendre à le voir continuer à croître et à évoluer dans les années à venir.