Les smartphones Huawei sont devenus des clés de voiture numériques pour plus d’un million d’utilisateurs et continuent de compter

La clé de voiture Huawei est une fonction merveilleuse sur les appareils Huawei qui permet de contrôler un certain nombre de tâches dans votre véhicule directement dans le confort de votre smartphone ou de votre smartwatch. Cette fonctionnalité rend les choses si pratiques que vous pourriez ignorer votre clé de voiture principale plusieurs fois. Un nouveau rapport a révélé que Huawei Car Key a déjà dépassé le million d’utilisateurs et que les chiffres ne semblent pas ralentir.

Quels modèles prennent en charge la clé de voiture Huawei ?

Dans la mesure où le géant chinois de la technologie s’efforce d’impliquer davantage de marques de voitures, Huawei a toujours un nombre raisonnable de constructeurs automobiles sous ses draps. Actuellement, cette fonctionnalité est prise en charge par des marques automobiles telles que BYD, AITO, BMW, MG, Changan Auto et bien d’autres. Tous ces constructeurs automobiles se sont combinés pour amener plus d’un million d’utilisateurs sur la plate-forme Huawei Car Key.

Caractéristiques de la clé de voiture Huawei

Huawei a construit cette fonctionnalité avec Huawei Wallet, l’Association chinoise des constructeurs automobiles et les constructeurs automobiles. Cette fonctionnalité suit également les normes ICCE et prend en charge l’appairage smartphone et smartwatch.

Avec la clé de voiture Huawei, vous pouvez déverrouiller votre voiture d’une simple pression sur votre smartphone ou montre connectée Huawei. Vous pouvez également utiliser la clé de voiture sans détection Bluetooth. Cette fonctionnalité vous permet de connecter votre voiture à votre smartphone ou à votre smartwatch pour vous aider à contrôler votre voiture sans rien toucher.

L’utilisation principale de cette fonctionnalité est de vous aider à utiliser votre smartphone ou votre smartwatch comme clé de voiture. Cela vous permet d’utiliser vos appareils intelligents Huawei pour effectuer toutes les tâches que vous effectuez avec votre clé de voiture, même si vous oubliez la clé principale.

L’une des meilleures parties de cette technologie est qu’elle fonctionne même lorsque votre téléphone est verrouillé, avec une batterie faible ou une batterie complètement déchargée. De plus, il ne dépend pas de votre connectivité réseau pour fonctionner. Par conséquent, votre téléphone continuera à fonctionner comme votre clé de voiture, peu importe l’état ou l’emplacement.

La fonction de clé de voiture numérique utilise le propre cryptage numérique de Huawei pour protéger la confidentialité des utilisateurs et de leurs véhicules. L’entreprise a rassuré les utilisateurs sur leur sécurité lors de l’utilisation de cette technologie. Alors, n’hésitez pas à l’essayer si vous avez un véhicule pris en charge et, bien sûr, un appareil intelligent pris en charge par le fabricant de téléphones chinois.