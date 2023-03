Test du Tecno Phantom V Fold : un pliable pour tous

La panne

4.3







8.5

TECNO est l’une des principales marques internationales d’appareils intelligents avec des opérations dans plus de 70 pays à travers le monde. La marque chinoise s’est concentrée sur les appareils économiques pour développer des marchés pendant la majeure partie de son histoire et, ce faisant, est devenue la marque de smartphones la plus vendue en Afrique. Maintenant, les responsables de TECNO pensent qu’il est temps d’aller plus loin. C’est pourquoi ils ont lancé un appareil pliable phare conçu pour affronter les meilleurs de l’industrie. Il s’appelle le Phantom V Fold, et c’est l’appareil que nous avons pour test ici. Il est livré avec des spécifications impressionnantes et un prix attractif, visant à en faire le seul pliable – pour tous.

Tecno Phantom V Fold – Caractéristiques techniques

Marque : Tecno

SoC : Dimension 9000+

Affichage : écran principal AMOLED 120Hz LTPO pliable de 7,85″, sous-écran avant de 6,42″ (également AMOLED 120Hz LTPO)

RAM : 12 Go

Stockage : 256 Go testés, 512 Go également disponibles

Batterie : 5 000 mAh

Ports : USB-C

Système d’exploitation : HiOS 13

Caméra frontale : 32MP secondaire, 16MP principal

Caméras arrière : 50MP principal, téléobjectif 50MP, 13MP large

Connectivité : Double NanoSIM (5G)

Dimensions : D14,5 x H160 x L72 mm une fois plié (D0,57 x H6,30 x L2,83 pouces)

Chargement : 45 W Super Charge (USB-C)

Prix : ~ 1 000 $

Je sais qu’il existe de nombreux téléphones pliables – et j’ai déjà passé en revue certains d’entre eux. Cependant, après 10 jours avec cette petite beauté entre les mains et son prix en tête, j’ai tendance à le garder comme téléphone principal beaucoup plus longtemps. Oui, j’avoue que ce n’est pas parfait. Loin de là pour être honnête. J’ai également des doutes sur sa fiabilité à long terme et sur le support qu’il peut obtenir de TECNO. Cependant, après l’avoir utilisé comme téléphone principal pendant un certain temps, j’ai été surpris par ses performances, ses capacités d’imagerie et la stabilité de son système !

Affichage et fonctionnalités pliables

Dimensions plié : 159,4 x 71,95 x 14,15 mm

Dimensions déplié : 159,4 x 140,4 x 6,9 mm

Poids : 299 grammes

Options de couleur noir et blanc, dos en plastique recyclé

Une chose que nous voyons tous en dépliant le TECNO V-Fold, c’est la petite bosse qui apparaît au milieu de l’écran lorsqu’il s’ouvre. Tecno met spécifiquement en garde contre le fait de pousser sur le pli tout en repliant l’écran, mais il semble que cela devrait être une chose facile à éviter.

Si vous pouvez passer ce détail, vous êtes présenté avec un écran AMOLED de 7,85 pouces, presque carré au rapport 4: 3,55, fonctionnant à 2296 x 2000 pixels (2K +, environ 388PPI) à un 10-120Hz adaptatif. Vous serez impressionné par ses couleurs vives et nettes et la… bosse entre les deux bien sûr.

Quelle est la solidité de la charnière du Tecno Phantom V Fold ?

La couche de stratifié qui protège les écrans est cependant très réfléchissante, donc son utilisation sous la lumière directe du soleil peut être délicate. Vous pouvez également sentir la partie articulée de l’écran si vous passez votre doigt dessus, mais cela ne présentera pas de problèmes réels autres que la sensation/l’apparence un peu bizarre. Il est naturel d’avoir des inquiétudes quant à la durabilité à long terme des paravents, j’en conviens. Cependant, Tecno affirme qu’il peut supporter 200 000 plis, ce qui, si l’on estime environ 20 plis par jour (40 si l’on compte un pli comme un seul sens), devrait durer environ… 13 ans. Pas mal.

L’arrière du téléphone est totalement résistant aux empreintes digitales et extrêmement adhérent. Les côtés et le mécanisme de charnière sont fabriqués à partir d’un alliage d’aluminium froid au toucher, tandis que l’écran extérieur est recouvert de Corning Gorilla Glass Victus. Il y a un minimum de marque sur l’appareil, seul le mot « Phantom » dans une police argentée brillante sur le panneau arrière.

Il y a un étui en fibre d’aramide inclus dans la boîte, ce qui est un excellent ajout. Il est livré avec une béquille intégrée, vous pouvez donc le poser sur une table pour regarder des séries Netflix ou des vidéos YT sur l’écran intérieur. C’est juste un étui mince et il ne protège que la partie arrière du téléphone. Ce n’est donc pas la solution la plus protectrice, mais elle a l’air bien.

Test du Tecno Phantom V Fold : performances et HiOS 13 Fold

MediaTek Dimension 9000+

12 Go de RAM, 256 Go ou 512 Go de stockage

Batterie 5000 mAh, charge 45W (filaire uniquement)

HiOS 13 Fold (basé sur Android 13)

Comparé au Dimensity 9000, le processeur Dimensity 9000+ a une fréquence principale plus élevée avec son méga-cœur Cortex-X2 atteignant 3,2 GHz, ainsi que trois cœurs Cortex-A710 à 2,85 GHz et quatre cœurs Cortex-A510 à 1,8 GHz. De plus, le Dimensity 9000+ est équipé du GPU Mali-G710MC10, qui fournit une fréquence 12,6 % supérieure à celle du Dimensity 9000, offrant une amélioration supplémentaire des performances 3D.

En termes réels, j’ai maximisé les paramètres de Genshin Impact et joué sur le grand écran intérieur à 60 ips avec un saccade minimal. Le Phantom n’a jamais trop chaud non plus, même pendant les sessions de jeu prolongées. J’ai vraiment aimé jouer avec la zone réelle de l’écran supplémentaire.

Le PHANTOM V Fold est également équipé des 12 Go de mémoire les plus rapides que le Dimensity 9000+ peut prendre en charge, ce qui équivaut à 7 500 MHz de LPDDR5X, et ce modèle dispose également de la technologie de fusion de mémoire populaire, qui peut ajouter jusqu’à 9 Go supplémentaires de cache d’applications.

HiOS 13 Fold : fonctionnalités impressionnantes avec bloatware

Le système d’exploitation utilisé par PHANTOM V Fold est le « HiOS13 Fold » de TECNO, qui est basé sur Android 13. C’est une peau lourde et adopte l’approche Apple / Xiaomi de séparer votre nuance de notification et les paramètres rapides, mais c’est facile à s’habituer pour. Il apporte toutes les fonctions et capacités que les ROM ont de nos jours. Je dois mentionner qu’il y a des bloatwares et des publicités comme on le voit dans d’autres smartphones à prix similaire. Il n’y avait pas de bugs ou de limitations majeurs et je pense qu’avec un peu de polissage, HIOS Fold peut se tenir à côté d’autres skins.

Tecno indique que plus de 2000 applications ont été optimisées pour fonctionner avec le design (form factor) du V Fold, y compris les 500 meilleures applications Play Store basées sur la fréquence de téléchargement mondiale. Cela signifiait que tout ce que j’essayais fonctionnait à peu près parfaitement sur les écrans extérieurs et intérieurs, ainsi qu’avec les modes multi-fenêtres.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Test du Tecno Phantom V Fold : Modes de personnalisation

La personnalisation est riche avec de nombreuses fonctionnalités, une boutique de thèmes et un mode sombre. Nous pouvons trouver une application de boost de mémoire, Phone Master – une application de prise en charge générale, une boutique d’applications privée appelée Palm Store, AI Gallery, Ella, Hi Browser, Hi Translate, Palm Store et Visha Player, Instant Apps – un très bon raccourci app à divers jeux et applications que vous pouvez utiliser sans installer, une application communautaire pour Tecno, divers outils et diverses autres applications comme les magasins de musique, les applications de partage de données, etc. Surtout dans les notifications, nous sommes constamment bombardés d’informations et de publicités… La bonne chose est que nous pouvons trouver les services Google et que vous pouvez immédiatement commencer à supprimer toute application que vous n’utilisez pas/n’avez pas besoin. En 20-30 minutes, le logiciel est plus léger et convivial.

J’ai le sentiment que les personnes derrière HIOS Fold feront du bon travail car cette peau très riche couvre tous les besoins d’un utilisateur et le fait avec une bonne vitesse et une consommation d’énergie minimale. J’espère que Tecno continuera à fournir des mises à jour pour ce téléphone. Cependant, Android 13 a maintenant une génération et Tecno n’a pas fait ses preuves en matière d’offre de mises à jour logicielles en temps opportun. Je ne retiendrais pas mon souffle sur Android 14 venant ici de si tôt.

Caractéristiques de l’appareil photo

50MP f/1.85 principal

Téléobjectif 2x 50MP

13MP ultra-large

Caméra selfie interne 16MP

Caméra selfie externe 32MP

Le téléphone de notre test regroupe un total de cinq objectifs. Parmi ceux-ci, deux sont des caméras selfie (pour l’écran secondaire et principal), une caméra principale de 50MP avec un capteur Super Night personnalisé, un zoom optique téléobjectif 2x de 50MP et un objectif ultra-large de 13MP.

Alors que le téléobjectif secondaire et les objectifs ultra-larges ne sont pas particulièrement mauvais/ou bons, le capteur principal est VRAIMENT bon et fonctionne bien mieux en basse lumière que de nombreux autres téléphones sur le marché.

La principale chose qui manque cependant à ce téléphone, par rapport aux appareils concurrents, est le traitement d’image. Les photos du Phantom V Fold ne sont tout simplement pas aussi éclatantes que d’autres appareils, en particulier par temps couvert, où tout semble terne. Lorsque le HDR est actif, les images paraissent un peu délavées, avec un léger décalage vers les températures de couleur plus froides.

(Double) puissance de selfie

TECNO a beaucoup investi dans le département caméra, et je pense que le résultat est impressionnant. Il y a deux caméras selfie sur le V Fold, et vous pouvez également utiliser la caméra principale pour prendre des selfies – il y a beaucoup d’options. La caméra perforée de 32 mégapixels sur l’écran secondaire est très bonne et produit beaucoup de détails. Alors que l’appareil photo 16MP à l’intérieur est beaucoup moins impressionnant. C’est bien pour les appels vidéo, mais j’éviterais de l’utiliser pour les photos. J’ai vraiment apprécié l’AR Shot, avec Animoji/stickers, le logiciel de reconnaissance faciale qui peut transformer notre visage en une instance, la technique de restauration de portrait que l’on peut trouver embarquée et bien sûr un effet bokeh vraiment dingue !

Un domaine du traitement qui m’a surpris, cependant, était le mode nuit. Ici, les images sont apparues nettes, vibrantes et détaillées – avec seulement une plage dynamique légèrement inférieure à celle que vous trouveriez avec les appareils Google ou Samsung.

Autonomie de la batterie du Tecno Phantom V Fold

Le Phantom V Fold contient une batterie de 5 000 mAh, ce qui est considérablement plus grand que les autres pliables du marché, et il prend en charge une charge de 45 W, ce qui est également beaucoup plus rapide. Cependant, il manque tout type de prise en charge de la charge sans fil.

J’ai trouvé que la durée de vie de la batterie était suffisante pour mes besoins, offrant une utilisation quotidienne moyenne. Si vous décidez d’aller jouer pendant 1 heure cependant, le pourcentage de batterie chutera rapidement. Heureusement, le tout nouveau chargeur mural Type-C 45W est un ajout bienvenu à la configuration. Il fournit une charge complète de l’appareil de 0% à 50% en 19 minutes et il nous a fallu 59 minutes pour le charger de 0% à 100%. Cependant, le téléphone ne prend pas en charge la charge sans fil, une déception pour ceux qui veulent tout.

Test du Tecno Phantom V Fold : conclusion

En effet, il s’agit du projet le plus ambitieux de TECNO, en termes de battage médiatique et de performances. Il présente un design accrocheur et une véritable percée innovante en matière de matériel photo. Le Phantom V Fold est un premier appareil pliable extrêmement impressionnant, et c’est avant même que nous n’arrivions à son prix. Il se vend environ 1100 $ – une aubaine pour un téléphone pliable.

Le SoC est économe en énergie, stable et frais. La puce Dimensity 9000+ lui permet de surpasser ses homologues avec une interface utilisateur générale et des performances de travail. Le système de caméra, comprenant cinq objectifs, est particulièrement impressionnant, le capteur principal Super Night offrant une clarté incroyable en basse lumière.

L’interface utilisateur peut être frustrante pour ceux qui recherchent une expérience plus stockée. Ce n’est pas si mal que de nuire sérieusement à l’expérience globale. Le logiciel est riche mais doit être peaufiné pour supprimer une partie du bloatware. Il y a une batterie assez grande avec des temps de veille allant jusqu’à 15 heures d’utilisation, et la vitesse de charge est bonne avec un chargeur de 45 W. Le design est super et l’ajout d’étui/écouteurs dans la boite est un plus.

Le Tecno Phantom V Fold est un appareil pour tous ceux qui recherchent une expérience de smartphone innovante à un prix abordable. Cependant, je ne peux pas en dire beaucoup sur la durabilité à long terme de la charnière du téléphone… alors le choix vous appartient.