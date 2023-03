Des hackers entrent dans la télévision russe pour lancer de fausses alertes : « Attaque nucléaire, fuite vers des abris »

Les messages sont arrivés à la télévision russe le 9 mars. Pour le moment, ils n’ont encore été revendiqués par aucun collectif de hackers. Des attaques contre des stations de radio avec le même script avaient été signalées ces dernières semaines.

Pour l’instant il n’y a pas de revendication. Pas un mot du gouvernement ukrainien, pas un tweet des principaux comptes en orbite autour du réseau Anonymous. Pourtant, les traces de cette action se retrouvent facilement sur les réseaux sociaux. Le 9 mars, un groupe de pirates informatiques a réussi à s’introduire dans les fréquences qui transmettent des émissions de télévision dans la région de Moscou et de Sverdlovsk. De là, ils ont déclenché une fausse alerte annonçant l’arrivée d’une attaque nucléaire et ont demandé à tous les habitants de se rendre dans des abris.

Pas seulement. Ceux qui étaient assis devant l’écran ont également été invités à courir vers les abris anti-atomiques et à prendre des pilules de radiation: «Allez de toute urgence dans un abri. Scellez les lieux. Utilisez des masques à gaz de toutes sortes. » Le tout accompagné de cartes et de symboles de rayonnement nucléaire. Le Kremlin s’est empressé de tout démentir, expliquant que l’attentat était faux et qu’il n’y avait pas de réels risques pour les citoyens. Une vidéo très similaire à la fausse blague d’attaque nucléaire sur TikTok devenue virale il y a quelques semaines.

Les attaques contre les radios russes

Celle des fausses alarmes nucléaires semble être une voie très prisée des hackers ces derniers mois. Même si plutôt que de vrais hackers il faudrait parler de cyber activistes. Même si infiltrer les fréquences d’un réseau de télévision n’est pas exactement une opération anodine, il ne s’agit en fait que d’actions démonstratives qui ne laissent alors aucune trace sur les systèmes stratégiques d’un territoire.

Le 23 février, le magazine spécialisé Hackread.com faisait état d’une attaque contre plusieurs radios. Même script ici aussi. Une voix féminine en russe a interrompu les programmes en annonçant une attaque au missile et en demandant à tous les auditeurs de se mettre immédiatement à l’abri. En l’occurrence, l’attaque a été revendiquée par le collectif Anonymous.

Des vidéos de la guerre en Ukraine diffusées à la télévision

Les premières attaques contre les télévisions russes ont été enregistrées dans les premiers jours de mars 2022. À l’époque, cependant, le but des attaques était différent. Les actions, également coordonnées par Anonymous, visaient à percer des programmes télévisés pour montrer les massacres des premiers jours de la guerre en Ukraine ou les premiers soldats russes capturés.

