WhatsApp est peut-être interdit dans ce pays !

WhatsApp, l’application de messagerie populaire détenue par Meta, pourrait être interdite au Royaume-Uni en raison du prochain projet de loi sur la sécurité en ligne. Selon le responsable de WhatsApp, Will Cathcart, le projet de loi pourrait obliger l’application à affaiblir le cryptage de bout en bout qui sécurise actuellement les messages sur le service. Il s’agit d’une préoccupation importante pour les entreprises technologiques et les experts en sécurité. Qui soutiennent que le chiffrement de bout en bout est nécessaire pour protéger les messages contre le piratage et autres menaces. Cependant, des responsables, y compris ceux du Royaume-Uni, ont fait valoir que le cryptage devrait être affaibli. Pour permettre aux messages d’être analysés à la recherche de contenu illégal.

Si le gouvernement britannique devait exiger que WhatsApp affaiblisse son cryptage, M. Cathcart confirmé que l’entreprise refuserait, laissant ouverte la possibilité que l’application soit entièrement interdite dans le pays. Cela a suscité des critiques non seulement de WhatsApp, mais également de l’application de messagerie sécurisée rivale Signal. Qui a dit qu’il quitterait absolument le Royaume-Uni à 100% s’il recevait une telle demande.

Le chiffrement de bout en bout sécurise les messages en garantissant que seuls ceux qui les envoient et les reçoivent peuvent les lire. Et même les services eux-mêmes n’y ont pas accès. Il est nécessaire de protéger les messages contre le piratage et autres menaces. Mais les responsables ont fait valoir qu’il devrait être affaibli afin que les messages puissent être analysés à la recherche de contenu illégal.

WhatsApp pourrait être interdit au Royaume-Uni

Le projet de loi sur la sécurité en ligne, présenté par Boris Johnson, est actuellement en cours d’test au Parlement. Il permet au gouvernement ou au régulateur Ofcom d’exiger que les applications analysent les messages à la recherche de matériel terroriste ou d’abus sexuel d’enfants. Ce qui ne serait pas possible sans affaiblir le cryptage qui protège actuellement tous les messages.

M. Cathcart s’est dit choqué que l’entreprise soit forcée d’adopter une telle politique au Royaume-Uni. Mais il a déclaré que la législation à venir ne donne pas l’assurance que l’application ne sera pas forcée d’affaiblir sa propre vie privée. « C’est une chose remarquable à laquelle penser », a-t-il déclaré. « L’expérience à laquelle nous avons été confrontés partout dans le monde est que cela ne s’est produit que dans les gouvernements qui essayaient de réprimer la capacité de leurs citoyens à communiquer librement. »

WhatsApp va-t-il affaiblir son cryptage ?

Si le gouvernement britannique devait faire pression pour de tels changements, cela « façonnerait ce que d’autres pays du monde entier demandent sur différents sujets, sur différentes questions », a-t-il déclaré. « Quand une démocratie libérale dit : ‘Est-ce correct de scanner les communications privées de tout le monde à la recherche de contenus illégaux ?’, cela encourage les pays du monde entier qui ont des définitions très différentes des contenus illégaux à proposer la même chose ».

Le prochain projet de loi sur la sécurité en ligne comprend des «zones grises» juridiques qui pourraient permettre aux régulateurs ou au gouvernement d’exiger plus facilement que les applications affaiblissent le cryptage, a déclaré M. Cathcart. WhatsApp a souligné qu’il propose la même application dans le monde entier. Et qu’il n’y a aucun moyen pour lui de se conformer à l’affaiblissement du cryptage au Royaume-Uni sans faire de même. Il ne le ferait pas même si le gouvernement britannique le lui demandait, a déclaré M. Cathcart.

Il a refusé de spéculer sur la manière dont une éventuelle interdiction se produirait réellement, mais il a souligné des pays comme l’Iran où le gouvernement a bloqué l’application. Cependant, les utilisateurs peuvent toujours y accéder via des réseaux privés virtuels. Et d’autres technologies qui permettent aux gens de contourner les restrictions.

Ainsi, pour éviter une telle situation, M. Cathcart a exhorté le gouvernement britannique à ajouter un libellé au projet de loi. Pour qu’il soit clair que la messagerie privée est différente des autres réseaux sociaux, et que le cryptage doit être protégé. Il a dit que le gouvernement avait fait des déclarations publiques sur l’importance d’une telle sécurité. Mais que cela devrait être écrit explicitement dans cette législation. « Je ne sais pas si les gens veulent vivre dans un monde où communiquer avec quelqu’un doit être illégal ». «Je pense que beaucoup de gens le feront. Mais je pense toujours que c’est une mauvaise chose », a-t-il déclaré.