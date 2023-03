Meilleure montre connectée bon marché : les meilleurs choix pour le début de 2023

Tout comme avoir une bonne paire d’écouteurs ou un casque, une montre connectée est devenue une nécessité. Que ce soit pour vérifier vos textes en déplacement, surveiller votre santé ou pour le GPS, une montre intelligente peut rendre les choses beaucoup plus faciles. Mais le fait est qu’obtenir la meilleure montre connectée bon marché en 2023 n’est vraiment pas si facile.

La plupart des options économiques offrent une interface obsolète ou ne disposent pas du matériel requis pour une expérience utilisateur fluide. Sans oublier que de nombreuses marques lésinent sur l’écran, qui est essentiellement ce que vous allez regarder !

Par conséquent, pour faciliter vos ennuis, nous avons rassemblé une liste des meilleures montres intelligentes bon marché que vous pouvez obtenir maintenant. Notre liste n’a pas seulement donné la priorité aux modèles avec un bon matériel, mais s’est également concentrée sur le confort, la durée de vie de la batterie et, surtout, le logiciel. Alors, ne perdons plus de temps et sautons directement dedans, d’accord ?

Amazfit BIP U Pro – Meilleure montre connectée bon marché dans l’ensemble

La première itération du BIP Amazfit a été très réussie. Et l’une des principales raisons de son succès est l’incroyable autonomie de sa batterie. Le BIP original comportait également certaines des fonctionnalités intelligentes de base qui n’étaient pas disponibles pour les montres de sa gamme de prix.

Eh bien, l’Amazfit BIP U Pro continue exactement là où le BIP s’est arrêté. En fait, il s’améliore sur tous les facteurs à un montant substantiel. La montre est légère, dispose d’un bracelet confortable, d’un GPS intégré et de nombreux capteurs de santé.

Vous aurez même des tonnes d’options de personnalisation. Et n’oublions pas que l’Amazfit BIP U Pro a une excellente qualité de construction, ce qui est indispensable pour être la meilleure smartwatch.

Caractéristiques mises en évidence

Léger et confortable

Autonomie de la batterie de 45 jours

Fonctions de suivi de la santé et de la forme physique

Résistance à l’eau 5 ATM

50 cadrans de montre

Honor MagicWatch 2 – Meilleure montre intelligente élégante pour l’argent

Honor et Huawei fabriquent toutes deux certaines des meilleures montres intelligentes du marché. Mais avec la MagicWatch 2, Honor est passé à la vitesse supérieure. Il montre à quel point les montres intelligentes bon marché peuvent être belles. En fait, il se démarquera même lorsque vous le comparerez aux options haut de gamme. Bien sûr, dans le bon sens.

Cependant, les perspectives ne sont pas le seul facteur qui fait de Honor MagicWatch 2 un bon choix. C’est un champion de la vie de frappeur. Avec une seule charge, vous pourrez obtenir jusqu’à 14 jours de veille.

Oui, vous vous sentirez un peu limité si vous venez d’un modèle de montre Apple. Mais la Honor MagicWatch 2 coche tous les éléments essentiels. Et pour ajouter une cerise sur le gâteau, il dispose d’une connectivité mobile. C’est quelque chose que vous ne voyez pas dans presque toutes les montres intelligentes économiques disponibles sur le marché.

Caractéristiques mises en évidence

Look élégant

A un tas de fonctionnalités de santé et de fitness

Résistance à l’eau 5 ATM

14 jours en veille

GPS, Bluetooth et mobile

Garmin Forerunner 55 – La meilleure montre connectée abordable pour les coureurs

Bien que toutes les montres intelligentes soient dotées de fonctions de mise en forme, quelques-unes vous permettent de repousser les limites de votre corps. Et la Garmin Forerunner 55 est l’exemple parfait d’une telle montre connectée. Il vous permettra de faire passer vos séances d’entraînement au niveau supérieur.

Fondamentalement, le Garmin Forerunner 55 regorge de fonctionnalités. Il vous permettra de suivre vos courses, de surveiller vos progrès et d’atteindre vos objectifs de fitness. Et vous obtenez tout cela sans vider vos poches !

La durée de vie de la batterie du Garmin Forerunner 55 est également incroyable. Il peut offrir jusqu’à 2 semaines d’autonomie. Et le plus important, c’est que vous pouvez utiliser la smartwatch sans téléphone !

Caractéristiques mises en évidence

Jusqu’à 14 jours d’autonomie

Chargé avec des fonctionnalités de remise en forme

Possède de nombreuses fonctionnalités de surveillance de la santé

Possède un GPS intégré

L’application a de nombreuses fonctionnalités supplémentaires

Apple Watch SE 2 – Meilleure montre connectée pas chère pour iPhone

Si vous avez un iPhone, il est tout à fait normal que vous ne vouliez rien d’autre que l’Apple Watch. Eh bien, la bonne nouvelle est que vous pouvez en obtenir un sans dépenser une tonne. Tout comme les modèles iPhone SE, la série Watch SE vise à offrir l’expérience d’un modèle standard mais sans le prix élevé.

Mais avec la Watch SE 2, Apple a poussé les choses à un autre niveau. Il est livré avec certaines des meilleures fonctionnalités de la série 8. Et il dispose même d’une fonction de détection de collision fournie avec les derniers modèles haut de gamme.

Avec cela, vous bénéficierez également d’une expérience WatchOS familière, d’une connectivité mobile, du WiFi, de la diffusion de musique en continu et bien d’autres. De plus, la durée de vie de la batterie de l’Apple Watch SE 2 est à peu près à la hauteur des meilleures montres intelligentes de 2023.

Caractéristiques mises en évidence

18 heures d’autonomie

Jeu de puces SiP8

Grand affichage

Détection des collisions et tonnes de plumes axées sur la santé

Connectivité mobile et Wi-Fi

Samsung Galaxy Watch 4 – Meilleure montre intelligente économique pour Android

Bien que la Samsung Galaxy Watch 5 ait clairement indiqué qu’elle est meilleure que la Watch 4, la Watch 5 est assez chère. Et compte tenu du fait que la Galaxy Watch 5 fait déjà beaucoup de bruit, vous obtiendrez sûrement des offres incroyables sur la Watch 4.

Mais que propose la Watch 4 ? Eh bien, vous obtenez un écran Super AMOLED incroyable, un SoC puissant, des bandes confortables et un design élégant. Il existe de nombreuses options de bracelet disponibles pour cette montre. Ainsi, vous pouvez choisir ce qui va bien avec votre tenue vestimentaire.

De plus, la Galaxy Watch 4 dispose d’un GPS, d’un NFC, d’un stockage intégré et de nombreuses applications intelligentes. Par ailleurs, il dispose de toutes sortes de fonctionnalités de suivi de la condition physique et de la santé. Vous ne pouvez vraiment pas vous tromper.

Caractéristiques mises en évidence