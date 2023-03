L’application Apple Music Classical est disponible en pré-commande: à venir le 28 mars

Les fans d’Apple ont entendu dire que leur marque préférée lancera bientôt une nouvelle application Apple Music Classical. Aujourd’hui, il est apparu sur l’App Store en pré-commande, avec une date de sortie officielle du 28 mars.

Apple Music Classical est disponible en pré-commande

En 2021, la société basée à Cupertino a acquis un service de streaming de musique classique appelé Primephonic. À l’époque, Apple avait annoncé qu’il publierait bientôt une nouvelle application pour les amateurs du genre. Bien qu’il reste encore quelques semaines avant que l’application Apple Music Classical ne soit disponible, elle est déjà disponible à l’achat sur l’App Store. C’est gratuit si vous avez un abonnement Apple Music ou Apple One.

En termes de contenu, TechCrunch a eu une brève conversation avec le représentant d’Apple, qui a affirmé que la nouvelle application Apple Music Classical apporte plus de cinq millions de morceaux de musique classique. Parmi eux, les utilisateurs trouveront non seulement des centaines de listes de lecture organisées ou des milliers d’albums exclusifs, mais également de nouvelles versions.

La nouvelle application a une interface simple qui facilite l’interaction. C’est ce que veulent les amateurs de genre. Il existe également des différences entre l’application Apple Music et l’application Apple Music Classical. Par exemple, les utilisateurs peuvent rechercher par compositeur, œuvre, chef d’orchestre, numéro de catalogue, etc. Ils peuvent même obtenir plus d’informations via des notes éditoriales et des descriptions.

Apple a également ajouté des portraits numériques HD de compositeurs célèbres tels que Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin et Johann Sebastian Bach. Bien sûr, la marque n’a pas fait cavalier seul. Il a travaillé avec des artistes et des institutions de musique classique pour donner accès à du contenu et à des enregistrements exclusifs.

Vous devez également savoir que la nouvelle application Apple Music Classical ne fonctionnera que sur les appareils iOS exécutant iOS 15.4 ou une version ultérieure. Apple indique que la version Android de l’application est en route et sera bientôt disponible. Mais il n’y a pas de date précise pour la plateforme Android.