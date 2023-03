Ulefone Armor 20WT lance le talkie-walkie

Vers la fin du premier trimestre 2023, le fabricant de téléphones robustes Ulefone continue d’offrir des surprises à ses fans et utilisateurs. Comme leur nouveau modèle Armor 20WT, avec fonction talkie-walkie fait son chemin sur le marché. Cela fait un certain temps que le premier téléphone robuste à talkie-walkie, Armor 3WT, a été lancé par Ulefone après tout. Et selon la réponse du marché, Armor 3WT a gagné en popularité parmi les fans d’Ulefone et a réalisé de très bonnes ventes à cette époque. Alors, Armor 20WT fera-t-il une plus grande ondulation sur le marché des téléphones robustes ? Voyons !

Quels sont les points forts de l’Armor 20WT ?

La fonction talkie-walkie est le point le plus lumineux de l’Armor 20WT. En tant qu’intégration d’un talkie-walkie conventionnel et d’un téléphone robuste, Armor 20WT offrirait une communication en temps réel par PTT à une touche entre deux ou plusieurs parties en même temps. Il convient également de noter qu’il prend en charge le mode numérique DMR en plus du mode analogique traditionnel. Cela indique que le coût d’un téléphone robuste vous offre à la fois un téléphone et un talkie-walkie. Semble tout à fait la valeur pour l’argent, non? En plus de cela, cet appareil dispose également de deux haut-parleurs orientés vers l’avant avec une puissance élevée de 1 W, qui émettent un son fort lorsque vous jouez à des jeux et que vous parlez via PTT. Et vos mains de jeu ne bloqueront pas les deux haut-parleurs à l’avant.

Solutions industrielles polyvalentes

Armor 20WT est un combiné de communication idéal pour les personnes qui travaillent dans divers domaines tels que le métro ou le transport ferroviaire, le pétrole ou la chimie, la pêche ou la foresterie, l’entreposage et la logistique, la mine de charbon, la construction de bâtiments, le sauvetage d’urgence, l’application de la loi, l’électricité ou Énergie. De plus, son antenne est détachable, ce qui est vraiment pratique à glisser dans vos poches et à transporter.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Caractéristiques de l’armure 20WT

Selon le responsable d’Ulefone, Armor 20WT transporte une énorme batterie de 10 850 mAh sous le capot. Il prend en charge une charge rapide de 33 W et la charge inversée OTG est également prête à vous aider en cas d’urgence. Avec les certifications améliorées IP68/IP69K et MIL-STD-810H, Armor 20WT possède des capacités exceptionnelles d’étanchéité, de résistance à la poussière et aux chocs et peut supporter un environnement extérieur extrême.

De plus, il exécute le SOC MediaTek Helio G99 avec un processus de production avancé de 6 nm. 12 Go de RAM + 8 Go de RAM virtuelle pour atteindre 20 Go de RAM. Avec un stockage interne de 256 Go et un stockage d’extension de 2 To pour la navigation éclair, le multitâche, les jeux et l’espace de masse pour les fichiers, les images et bien plus encore. Le tireur arrière 50MP prend des photos super claires avec de grands détails à agrandir. Et l’écran FHD + 1080 x 2160 de 5,65 pouces avec des couleurs et une clarté splendides ne vous décevra pas non plus. Ensuite, nous avons Android 12 pur, des bandes de réseau mondiales plus riches et Armor 20WT apporte toujours plus de fonctionnalités telles que NFC (prend en charge Google Pay), déverrouillage du visage + identification d’empreintes digitales, mode gants, conception de fente à 3 cartes ou caméra sous-marine.

Premières ventes le 20 marse Au prix de seulement 284,99 $

Les fuites d’Ulefone suggèrent que ce dernier modèle va se vendre sur Aliexpress le 20 mars avec une réduction de 50 %. Et avec un coupon de 15 $, vous pouvez l’obtenir à partir de 284,99 $. Pour une taille de batterie aussi grande, des dimensions modérées et des spécifications assez bonnes, il y a de quoi être excité. Par conséquent, n’oubliez pas de l’ajouter à votre panier à l’avance et de le saisir une fois qu’il commence à se vendre !