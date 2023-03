Pourquoi les utilisateurs d’iPhone passent-ils massivement au Xiaomi 13 ?

Il existe un mythe selon lequel une fois que vous utilisez un iPhone Apple, vous n’utiliserez jamais un téléphone d’une autre marque. Nous comprenons que des marques comme Apple gagnent de l’argent sur les show-offs des jeunes. Mais chaque acheteur rationnel pèsera le pour et le contre de différents produits lors d’un achat. Et seulement après cela, ils peuvent prendre une décision d’achat. Cette règle est également vraie pour les fans fidèles d’Apple. Par exemple, le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a récemment déclaré que de nombreux utilisateurs d’iPhone 12 passaient au Xiaomi 13. La raison en est la charge et le signal.

L’un de ces utilisateurs a expliqué que les vitesses de charge de l’iPhone 12 et du Xiaomi 13 sont assez différentes. De plus, ce dernier fournit un excellent signal dans n’importe quelle pièce de n’importe quel bâtiment. Le troisième avantage du Xiaomi 13 par rapport à l’iPhone 12 est la fluidité des opérations. Comme vous le devinez, tout tourne autour de MIUI 14.

Modèles Xiaomi 13 contre iPhone

Ce n’est pas surprenant. Nous voulons dire à partir du Xiaomi 12, cette marque défie Apple. C’est le moyen le plus rapide de trouver sa place sous le soleil sur le marché premium. Lors de l’événement de lancement du Xiaomi 13, le porte-parole visait clairement l’iPhone 14 Pro, tandis que le Xiaomi 13 Pro ciblait l’iPhone 14 Pro Max.

En ce qui concerne les spécifications concrètes, le Xiaomi 13 arbore une grande batterie de 4500 mAh. Lors d’un test de batterie, le téléphone a montré une autonomie de 1,37 jours, dépassant l’Apple iPhone 14 Pro Max. Ce dernier a une autonomie de batterie DOU de 1,28 jours. Dans le même temps, le Xiaomi 13 prend en charge la charge rapide de 67 W. Bien que ce ne soit pas la vitesse de charge la plus rapide, elle est loin devant les 27 W de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max.

À l’intérieur, le Mi 13 abrite la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Ses performances de pointe GPU dépassent de loin celles de l’A16, menant jusqu’à 25%. C’est le GPU le plus puissant de l’industrie.