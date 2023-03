Elon Musk a réussi à se moquer d’un employé de Twitter à propos de son handicap

Haraldur Thorleifsson est un designer d’origine islandaise. Il est très suivi sur les réseaux sociaux, non seulement pour son travail, mais aussi pour son activisme sur les questions d’accessibilité. Thorleifsson a d’abord été renvoyé de Twitter, puis Musk a remis en question son handicap.

Surréaliste. C’est ainsi que son protagoniste l’a défini, c’est ainsi que les commentateurs l’ont défini et c’est ainsi qu’il a également été défini par les utilisateurs de Twitter qui ont assisté ces derniers jours à l’échange public entre Elon Musk et Haraldur Thorleifsson. Designer d’origine islandaise, fondateur de l’agence de design Ueno, Thorleifsson est un employé de Twitter qui s’est retrouvé dans les limbes ces dernières semaines : son accès aux systèmes de l’entreprise a été bloqué mais l’entreprise n’a pas été en mesure de confirmer s’il avait vraiment été licencié.

Le 6 mars, il a tenté de débloquer la situation avec un tweet : « Cher Elon Musk, il y a neuf jours, l’accès à mon PC professionnel a été coupé ainsi qu’à ceux de 200 autres employés de Twitter ». De là a commencé un long échange avec l’homme qui est récemment redevenu le plus riche du monde. Musk s’est d’abord enquis de son travail, puis des raisons qui l’ont poussé à rendre cette situation publique. Jusqu’ici tout surréaliste, mais rien de particulièrement différent de ce que nous avons déjà vu ces dernières années.

Le handicap de Haraldur Thorleifsson

Haraldur Thorleifsson, également connu sous le nom de Halli, n’est pas exactement un étranger. D’origine islandaise, Halli est très suivie sur les réseaux sociaux pour son activité de designer mais aussi pour son activisme sur les questions d’accessibilité. Selon le magazine Time, lorsqu’il a vendu son entreprise à Twitter, il a demandé à recevoir le montant sous forme de salaires plutôt que sous forme de somme forfaitaire, afin de payer plus d’impôts à l’Islande et de pouvoir mieux contribuer aux services de santé du pays.

Halli souffre de dystrophie musculaire, se déplace en fauteuil roulant et explique que la décision de vendre son Ueno est également liée à son état. La dystrophie musculaire de Halli est une maladie dégénérative et pour cette raison, il lui sera de plus en plus difficile de continuer à travailler. Avec la vente à Twitter, il a pu garantir un avenir plus solide à sa famille.

Blagues Elon Musk

Dans l’une des nombreuses réponses à Halli, Elon Musk s’interrogeait sur son handicap : « La vérité c’est que cette personne n’a pas vraiment travaillé, il a dit comme excuse qu’il avait un handicap qui l’empêchait de travailler mais en même temps il continue pour poster des tweets. Je ne peux pas dire que j’ai beaucoup de respect pour ce comportement. »

Et encore une fois, toujours Musk : « La raison pour laquelle il m’a confronté en public, c’est qu’il voulait toucher une grosse somme. D’après ce qu’on m’a dit, il n’a pas travaillé au cours des quatre derniers mois. Pourtant, il y a des gens sur Twitter qui le défendent. Cela blesse ma foi en l’humanité. »

Le 8 mars, cependant, il semble que le clash entre Elon Musk et Halli semble s’être calmé. En effet, Elon Musk a publié des excuses, un comportement presque inédit pour lui : « Je voudrais m’excuser auprès de Halli pour avoir mal compris votre situation. J’avais compté sur des choses qu’on m’avait dites qui n’étaient pas vraies ou, dans certains cas, vraies, mais pas significatives. En ce moment, il pense à rester sur Twitter. »

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :