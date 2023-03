Apple met à jour GarageBand pour Mac avec des correctifs de sécurité importants

Suite à la sortie d’iOS 16.4 beta 3 et d’autres mises à jour logicielles pour les développeurs mardi, Apple a discrètement mis à jour la version Mac de son application d’édition audio GarageBand. Selon la société, la mise à jour d’aujourd’hui contient « des correctifs de sécurité importants ».

Pour ceux qui ne sont pas familiers, GarageBand est le puissant éditeur audio et logiciel de créativité gratuit d’Apple. L’application est livrée avec des instruments virtuels, une énorme bibliothèque de sons, une prise en charge de plusieurs pistes, des cours de guitare et de piano, et bien plus encore. L’application est disponible pour iOS et macOS.

GarageBand est un studio de création musicale entièrement équipé directement à l’intérieur de votre Mac – avec une bibliothèque sonore complète qui comprend des instruments, des préréglages pour guitare et voix, et une incroyable sélection de batteurs et percussionnistes de session. Avec un design intuitif et moderne, il est facile d’apprendre, de jouer, d’enregistrer, de créer et de partager vos hits dans le monde entier.

On ne sait pas à ce stade quels correctifs de sécurité sont inclus dans GarageBand 10.4.8, mais Apple affirme que la mise à jour est recommandée pour tous les utilisateurs de Mac. La page Web de mise à jour de sécurité d’Apple n’a pas encore été mise à jour avec des mentions de GarageBand. La nouvelle version de GarageBand fonctionne avec n’importe quel Mac exécutant macOS Monterey 12.3 ou version ultérieure.

Vous pouvez télécharger la dernière version de GarageBand pour macOS sur le Mac App Store. La version iPhone et iPad est également téléchargeable gratuitement sur l’App Store.

Le mois dernier, Apple a publié iOS 16.3.1 et macOS 13.2.1 avec plusieurs correctifs de sécurité pour les utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac. L’un des exploits corrigés par la société pourrait conduire à une attaque par déni de service (DoS), lorsque l’attaquant inonde l’appareil ou le réseau de trafic pour déclencher un crash.

C’est pourquoi il est toujours important de maintenir tous les logiciels de vos appareils à jour.

