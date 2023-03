Jason Sudeikis appelle la saison 3 de « Ted Lasso » « la fin de cette histoire que nous voulions raconter »

Alors que nous attendons tous avec impatience la première de la saison 3 de Ted Lasso la semaine prochaine, la seule question que tout le monde se pose est de savoir si la saison 3 sera la dernière saison. Dans une nouvelle interview accordée à Deadline, Jason Sudeikis danse encore une fois autour de la question, mais déclare : « C’est la fin de cette histoire que nous voulions raconter. »

En 2020, le créateur de Ted Lasso, Bill Lawrence, a expliqué que la série se terminerait probablement après la troisième saison, car la série avait été conçue à l’origine avec un arc de trois saisons à l’esprit. Depuis lors, de nombreux fans partent du principe que la saison trois sera la dernière saison, même si cela n’a pas été confirmé comme étant le cas.

S’adressant à Deadline cette semaine, Sudeikis s’est de nouveau arrêté avant de dire pour un fait que la saison trois sera la dernière. Il a cependant confirmé ce que Lawrence avait dit précédemment à propos de la fin de l’arc de l’histoire originale.

Sudeikis a également postulé que les fans pourraient ne pas vouloir une quatrième saison après avoir vu ce que la saison trois apporte à la table :

C’est la fin de cette histoire que nous voulions raconter, que nous espérions raconter, que nous aimions raconter. Le fait que les gens en veuillent plus et soient curieux au-delà de ce qu’ils ne savent même pas encore – c’est la saison 3 – c’est flatteur. Peut-être que d’ici le 31 mai, une fois que les 12 épisodes de la saison (ont été publiés), ils se disent: ‘Mec, tu sais quoi, nous comprenons, nous allons bien. Nous n’en avons plus besoin, nous l’avons. Mais jusqu’à ce moment-là, j’apprécierai la curiosité au-delà de ce que nous avons trouvé jusqu’à présent.