La dernière panne de Twitter en cours brise les liens, les images, etc.

Si vous rencontrez des problèmes pour accéder aux liens sur Twitter aujourd’hui, ce n’est pas seulement vous. Une panne apparente affectant l’API de Twitter a rompu tous les liens sur Twitter en raison d’erreurs avec la redirection du raccourcisseur de liens t.co. Les images sur Twitter sont également complètement cassées pour de nombreux utilisateurs. Toute l’expérience Web de Tweetdeck est également cassée.

Mise à jour : Dans un communiqué, Twitter déclare : « Certaines parties de Twitter peuvent ne pas fonctionner comme prévu en ce moment. Nous avons fait un changement interne qui a eu des conséquences inattendues. Nous y travaillons actuellement et partagerons une mise à jour lorsqu’elle sera corrigée.

Twitter tease les changements apportés à son API depuis plusieurs semaines, mais a retardé ces changements à plusieurs reprises. Il semble que ces problèmes soient dus aux modifications de l’API de Twitter, qui affectent ironiquement Twitter lui-même.

Lorsque vous cliquez sur un lien sur Twitter aujourd’hui, vous verrez un message « erreurs » qui se lit comme suit :

{"errors":[{"message":"Your current API plan does not include access to this endpoint, please see https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api for more information","code":467}]}