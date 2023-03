Amazfit : Vous pouvez maintenant obtenir des réponses ChatGPT sur votre smartwatch !

Amazfit, la marque mondiale bien connue de vêtements intelligents appartenant à Zepp Health, a récemment fait une annonce concernant la sortie de sa dernière version du système d’exploitation Zepp OS pour les montres intelligentes. Ce qui rend cette version particulièrement remarquable est l’intégration du modèle ChatGPT AI créé par OpenAI. Ce qui est une nouveauté majeure dans le domaine des montres intelligentes.

Les montres connectées Amazfit sont les premières à bénéficier de ChatGPT

Essentiellement, cette intégration a créé un outil unique où les utilisateurs peuvent communiquer avec leurs montres intelligentes en utilisant le langage naturel. Grâce à un cadran séparé avec une fonction de chat, les utilisateurs peuvent discuter avec ChatGPT. Qui répondra aux questions et effectuera diverses actions sur commande. Par exemple, si un utilisateur demande comment s’est déroulée sa journée, le chatbot lui fournira plusieurs données pour la période concernée.

De même, les utilisateurs peuvent obtenir des réponses à des questions sur la météo, le trafic, la date et l’heure dans différentes villes. En plus de découvrir diverses données sur Internet, entre autres. Il convient de noter qu’aucune autre entreprise n’offre actuellement cette fonctionnalité. Ce qui place Amazfit en tête de la concurrence en termes d’innovation dans l’industrie de la montre intelligente.

Alors qu’il est probable que d’autres entreprises essaieront bientôt de reproduire cette technologie. Il convient tout de même de noter que ni Samsung ni Apple n’ont proposé quoi que ce soit de similaire jusqu’à présent. Cela souligne le fait qu’Amazfit est un entreprise qui s’engage à repousser les limites de ce qui est possible avec les montres connectées et s’engage à offrir la meilleure expérience utilisateur possible à ses clients.

L’intégration du modèle ChatGPT AI dans le système d’exploitation Zepp OS représente une avancée majeure pour l’industrie de la montre intelligente. Cette innovation a créé un système unique où les utilisateurs peuvent communiquer avec leurs montres intelligentes de manière naturelle et intuitive. Ce qui est susceptible de changer la façon dont les gens interagissent avec leurs appareils à l’avenir. Avec cette dernière version, Amazfit a démontré son engagement à améliorer ses montres intelligentes. Et nous pouvons nous attendre à voir des fonctionnalités encore plus intéressantes de la part de la société dans les années à venir.