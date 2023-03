La FDA n’a pas autorisé Neuralink d’Elon Musk à tester des implants cérébraux sur des humains

Elon Musk fait partie de ces personnes qui n’investissent que dans des projets qui changent le monde. (Eh bien, peut-être pas Twitter.) Une de ces sociétés est Neuralink. Auparavant, on l’a vu tester avec succès un implant cérébral sur des singes. Fin 2022, la société a annoncé qu’elle commencerait à tester un implant similaire sur l’homme en 2023. Mais nous savons que la FDA n’a pas approuvé l’utilisation des mêmes dispositifs qui ont tué tous les porcs sur lesquels ils ont été précédemment testés.

La FDA ne croit pas que les implants cérébraux soient sûrs

« Les principales préoccupations de sécurité de l’agence concernaient la batterie au lithium de l’appareil, la possibilité que les minuscules fils de l’implant migrent vers d’autres zones du cerveau, et si et comment l’appareil pouvait être retiré sans endommager le tissu cérébral », ont déclaré les employés actuels et anciens de Neuralink. Reuters.

En termes simples, la FDA ne pense pas que le système de batterie fonctionnera correctement. Pour prouver le contraire, Neuralink devrait fournir plus de preuves.

Une autre chose qui maintient la FDA sur ses gardes est les problèmes potentiels qui pourraient survenir s’il était nécessaire de retirer ou de mettre à niveau des implants cérébraux. La raison en est que l’implant cérébral possède de minuscules fils électriques qui pénètrent dans la matière grise du patient. Ils sont si petits qu’il y a un risque qu’ils se cassent lors du retrait. La FDA a des préoccupations similaires concernant l’utilisation régulière.

En novembre de l’année dernière, Elon Musk a affirmé qu’il obtiendrait l’approbation de la FDA « dans les six mois ». Donc, si Neuralink obtient l’autorisation, les premiers produits pourraient être sur le marché avant 2030.

Nous devrions nous souvenir des mots précédents pour vous rappeler à quel point Elon Musk est sérieux dans ce projet. Il a dit que cela ne le dérangerait pas d’implanter une puce cérébrale Neuralink chez l’un de ses enfants. Si l’un de ses enfants a une blessure grave, il implantera la puce dans son corps.