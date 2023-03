Pixelmator Pro ajoute un nouveau réglage de suppression de couleur qui fonctionne pour les photos et les vidéos

Pixelmator Pro est un éditeur d’images populaire pour macOS. Suite à une mise à jour en décembre qui a ajouté une nouvelle fonctionnalité « Deband » pour supprimer les bandes de couleur des photos, l’application a été mise à jour cette semaine avec un nouveau réglage de suppression de couleur. Avec la nouvelle option, les utilisateurs peuvent facilement supprimer une couleur spécifique d’une image ou même d’une vidéo.

Quoi de neuf avec Pixelmator Pro 3.3

Comme décrit par les développeurs dans un article de blog, Remove Color est un « ajout puissant » à Pixelmator Pro qui aide les utilisateurs à se débarrasser des couleurs unies ou même des gammes de couleurs entières dans les images et les vidéos en quelques clics.

Tout ce que vous avez à faire est de sélectionner l’option Supprimer la couleur, d’utiliser l’outil Pipette pour sélectionner une couleur, et c’est fait. La couleur que vous avez choisie disparaîtra automatiquement de l’image. Le résultat, selon l’équipe Pixelmator, est « exceptionnellement fluide » avec « des transitions de très haute qualité entre les zones transparentes et opaques ».

Tout comme les autres outils puissants disponibles dans Pixelmator Pro, Remove Color est basé sur des algorithmes avancés. Il existe trois commandes simples – Gamme de couleurs, Gamme de luminance et Intensité – pour permettre aux utilisateurs de régler exactement la quantité de couleur sélectionnée qui sera supprimée. Mais ce n’est pas tout.

La fonction de réglage des couleurs tenant compte de la texture, qui a été introduite pour la première fois avec Pixelmator Photo, arrive maintenant sur Pixelmator Pro. Avec le réglage Clarté et Texture, les utilisateurs peuvent améliorer leurs photos avec des ajustements subtils. Il existe également des options pour ajuster la clarté et la texture, ainsi que les ombres et les reflets.

Pixelmator Pro 3.3 ajoute également de nouveaux styles de trait et la prise en charge des fichiers Sidecar, afin que vous puissiez ouvrir et modifier des images dans leur format d’origine, puis les enregistrer dans le même format, en préservant toutes les modifications et tous les calques non destructifs.

En savoir plus sur Pixelmator

L’application est disponible sur le Mac App Store et coûte 49,99 $. Les clients actuels peuvent mettre à jour Pixelmator Pro avec les nouvelles fonctionnalités gratuitement. Il convient de noter que Pixelmator propose également l’application Pixelmator Photo pour iPhone et iPad, en plus de l’application Pixelmator d’origine.

