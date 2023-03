iOS 16 était une question de personnalisation : qu’apportera iOS 17 ? Voici notre liste de souhaits [Vidéo]

iOS 16 semblait être une question de personnalisation, apportant une expérience utilisateur et une collaboration plus personnalisées. Apple a introduit de nouvelles fonctionnalités comme l’écran de verrouillage personnalisable, qui a apporté de nouveaux widgets. Ils ont également apporté des améliorations aux activités en direct et à iMessage, telles que l’annulation de l’envoi et la modification d’un message déjà envoyé. Freeform, la nouvelle application de collaboration, a été introduite ainsi qu’un nouveau tableau blanc numérique pour collaborer en temps réel avec d’autres collègues ou étudiants de votre classe. Même s’il s’agissait d’excellents ajouts, il reste encore certaines fonctionnalités que nous souhaitons voir dans iOS 17 pour améliorer encore notre expérience iPhone. Voici notre liste de souhaits iOS 17 !

Fonctionnalités toujours absentes d’iOS 16

Avant de commencer, il y a quelques fonctionnalités qu’Apple a mentionnées pour iOS 16 qui ne sont toujours pas disponibles. Apple a parlé de renforcer ses fonctionnalités financières en introduisant un concurrent à des entreprises comme AfterPay. Permettre aux titulaires de cartes Apple d’acheter un produit de temps en temps, puis de payer en plusieurs versements sans intérêt ni intérêt. Ils ont également parlé d’un nouveau compte d’épargne à haut rendement qui permettrait aux clients d’ouvrir un compte d’épargne avec des taux d’intérêt supérieurs à la moyenne. Enfin, il y avait des rumeurs sur une application musicale dédiée à la musique classique qui n’a toujours pas été publiée. Maintenant que nous avons cela à l’écart, entrons dans ce que nous attendons et ce que nous voulons d’iOS 17.

Les attentes d’iOS 17

Il y a eu de nombreuses rumeurs selon lesquelles iOS 17 serait une année de raffinement pour Apple et ses iPhones. La majeure partie de l’argent de la R&D et de l’innovation semble aller au nouveau casque VR/AR d’Apple qui devrait sortir cette année, ce qui indique qu’il n’y aura pas de refonte majeure en ce qui concerne les mises à jour iOS 17. Au lieu de cela, il devrait s’agir de corrections de bugs, d’améliorations de l’expérience et, surtout, d’améliorations de la durée de vie de la batterie. Même s’il n’y a peut-être pas de changement énorme d’iOS 16 à iOS 17, il y a encore certaines fonctionnalités que nous devrions nous attendre à voir.

Personnalisations supplémentaires de l’écran de verrouillage

Parker Ortolani rassembler quelques idées de ce qu’Apple pourrait faire avec l’écran de verrouillage dans iOS 17. Nous nous attendons à ce qu’Apple double la personnalisation de l’écran de verrouillage en ajoutant plus de polices, plus de couleurs à la police et plus de variantes de widgets. Il est également possible que nous voyions une augmentation du nombre de widgets d’écran de verrouillage pouvant être utilisés en ajoutant une deuxième ligne. Il pourrait même y avoir un nouveau widget d’écran de verrouillage de plus grande taille qui pourrait occuper une ligne entière. Je peux voir Apple nous donner une complication de remise en forme avec des informations similaires à la complication de remise en forme Apple Watch.

Nouvelles personnalisations et ajouts à l’écran d’accueil

Apple a toujours été extrêmement restrictif lorsqu’il s’agit de personnaliser votre écran d’accueil actuel. Ils ont ajouté des widgets dans iOS 14, ce qui a ajouté une nouvelle façon de visualiser votre iPhone mais n’a toujours pas beaucoup changé, fondamentalement. Apple continue de nous autoriser uniquement à utiliser leur grille d’applications – vous ne pouvez pas avoir d’applications flottantes en dehors de cette grille, et la physique de son fonctionnement fait que tout commence dans ce coin supérieur gauche.

Je peux voir Apple desserrer un peu les rênes avec l’écran d’accueil ; ils pourraient nous permettre d’apporter ces nouvelles complications de l’écran de verrouillage sur l’écran d’accueil lui-même. L’ajout de widgets avec lesquels il est possible d’interagir, comme une liste de tâches ou une liste de courses, serait facile à mettre en œuvre. Un autre ajout qui pourrait venir est d’apporter les activités en direct sur l’écran d’accueil sous forme de carrousel. Semblable à une pile de widgets, mais à la place, il vous donne un aperçu des informations fournies par les activités en direct.

Gestionnaire de presse-papiers

Cette nouvelle fonctionnalité devra peut-être figurer dans la catégorie liste de souhaits, mais je pense qu’Apple pourrait nous apporter un gestionnaire de presse-papiers. À l’heure actuelle, les fonctions couper/copier/coller sur iOS sont très simples. Ils font ce qu’ils sont censés faire, mais si j’ai besoin de copier un deuxième morceau de texte ou de coller quelque chose d’hier, c’est impossible. Si Apple peut trouver un moyen de copier quelque chose de mon iPad Pro et de le coller sur mon MacBook Air, ils devraient pouvoir nous donner un gestionnaire de presse-papiers natif !

Liste de souhaits iOS 17

Entrons dans les parties les plus juteuses de ce que nous aimerions voir d’iOS 17. Certaines d’entre elles sont un peu tirées par les cheveux, mais d’autres pourraient avoir du sens.

Partage d’écrans de verrouillage et d’écrans d’accueil personnalisés

iOS 15 a apporté la possibilité de personnaliser quelque peu les icônes de l’application de votre écran d’accueil en utilisant des raccourcis comme solution de contournement. Bien que la personnalisation complète des icônes de vos applications soit un processus fastidieux, Apple pourrait en tirer parti de deux manières.

Tout d’abord, facilitez le changement du thème de l’icône de votre application. Autorisez les utilisateurs ou même Apple à créer des thèmes téléchargeables qui peuvent être facilement activés sans avoir besoin d’utiliser une solution de contournement. Kevin Kall a mis au point un excellent concept qui vous permet d’avoir des packs d’icônes parmi lesquels vous pouvez choisir. Sélectionnez simplement le thème que vous souhaitez, puis le tremplin se réinitialise avec le nouveau thème installé.

Deuxièmement, Apple pourrait vous permettre de partager facilement vos créations via airdrop, iMessage ou même via un marché qu’ils créent. Cela permettrait aux clients de changer facilement leurs icônes et de créer une nouvelle façon pour Apple et les créateurs de générer des revenus supplémentaires en vendant des packs d’icônes thématiques.

Vue fractionnée pour iPhone

Avec les écrans iPhone de plus en plus grands, nous sommes maintenant à un point où nous pourrions intégrer deux applications sur un seul écran. Cela fonctionnerait avec les orientations paysage et portrait. Il y a suffisamment de RAM, de processeur et d’écran pour y parvenir. J’aimerais pouvoir faire défiler Twitter tout en regardant quelque chose sur YouTube (sans PiP) ou peut-être avoir un PDF ouvert et mon application de notes ouverte pour copier du texte ou même ouvrir des cartes à côté d’une deuxième application. Il existe plusieurs cas d’utilisation qui ont du sens, donc avoir une vue fractionnée serait un excellent ajout à iOS 17.

Kévin kall Concept

Nouveau mode Pro pour l’application Appareil photo

L’une des dernières choses que j’apprécierais serait un mode Pro intégré à l’application iPhone Camera. De plus en plus de personnes utilisent leur appareil photo iPhone comme appareil photo principal. Que ce soit pour la vidéographie ou la photographie, l’iPhone produit des images de très haute qualité, suffisamment bonnes pour être utilisées dans des environnements professionnels. Apple connaît ses appareils photo et le nombre de personnes qui les utilisent, alors pourquoi ne pas inclure un nouveau mode Pro pour nous permettre d’être encore plus précis avec notre outil ? J’aimerais voir cela entrer en action, mais je pense qu’Apple pense que leur mode automatique est assez bon pour 99% des utilisateurs, donc je peux les voir attendre.

Assurez-vous de regarder notre vidéo sur ce que nous pensons qu'iOS 17 apportera.

Conclusion

Voici quelques-unes des fonctionnalités que nous attendons d’iOS 17, ainsi que certains éléments de la liste de souhaits. Je pense qu’Apple va se concentrer sur l’optimisation de l’expérience globale. Se débarrasser des bugs, améliorer le logiciel et augmenter la durée de vie de la batterie sont au premier plan des préoccupations d’Apple. Donc, même si nous devrions obtenir de nouvelles fonctionnalités, il ne serait pas surprenant qu’il s’agisse d’une version lente et simple pour iOS 17.

