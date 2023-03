Le réseau 5G informatisé et cloudifié devient réel

Regard vers l’avenir : L’une des phrases les plus célèbres sur la valeur des réseaux est venue de Scott Gage de Sun Microsystems en 1984 lorsqu’il a déclaré que « le réseau est l’ordinateur ». Ce slogan de longue date de Sun faisait davantage référence à la valeur de la connexion d’ordinateurs entre eux et au concept de clients légers attachés à une infrastructure informatique centralisée qu’aux réseaux mobiles. Néanmoins, il reste un synopsis prémonitoire et concis de la direction que prennent les mondes de l’informatique et des télécommunications au cours des trois dernières décennies.

Il s’avère que cette phrase semble être un résumé remarquablement bon d’un grand nombre des plus grandes nouvelles provenant du salon MWC de cette année à Barcelone également. Bien qu’il ne soit pas possible de regrouper toutes les annonces de plusieurs fournisseurs lors d’un grand salon professionnel dans un seul thème, l’idée que les réseaux 5G du monde entier se transforment essentiellement en une infrastructure informatique à usage général connectée au cloud exécutant des applications spécialisées semble englober une grande partie de l’actualité de l’émission.

Pour commencer, le lancement surprenant de l’Open Gateway Initiative par la GSMA va fortement dans cette direction. Association industrielle des plus grands opérateurs de télécommunications au monde, la GSMA n’est généralement pas considérée comme l’organisation qui détermine les normes techniques (c’est le travail du 3GPP).

Avec cet effort Open Gateway, ils ont obtenu le support de 21 grands opérateurs mondiaux, dont AT&T, Deutsche Telekom (la société mère allemande de T-Mobile), Verizon, China Mobile, Orange, Telefonica et Vodafone, entre autres, pour convenir d’un nouvel ensemble d’API open-source pour les services réseau clés tels que la localisation, le support eSIM, la qualité de service et plus encore.

De plus, ils démarrent avec le support des entreprises de cloud computing AWS et Azure. En travaillant ensemble, si tout se passe comme prévu, ces API et le projet open source Camara associé créent essentiellement une plate-forme mobile mondiale – distincte des systèmes d’exploitation des téléphones mobiles – sur laquelle les développeurs de toutes formes et tailles peuvent commencer à créer de nouvelles applications. Ce n’est que le début, mais l’impact potentiel de cela, en particulier pour les opérateurs qui commencent à monétiser les services sur leurs réseaux 5G très coûteux, pourrait être énorme. C’est certainement un développement à surveiller.

Une autre façon d’interpréter le thème « le réseau est l’ordinateur » consiste à utiliser les concepts de plus en plus importants et populaires de Virtualized RAN ou vRAN, et Open RAN ou O-RAN, qui permettent tous deux aux fonctions clés du réseau de s’exécuter sur des serveurs informatiques traditionnels localement ou dans le nuage. Non seulement il y avait beaucoup de partenariats et de nouvelles spécifiques sur les produits vRAN et O-RAN provenant du salon, mais il y avait aussi sans doute plusieurs évolutions intéressantes des concepts discutés par les fournisseurs d’équipements de réseau traditionnels comme Ericsson, le nouveau rebaptisé Nokia, et Samsung Networks entre autres.

Cette évolution est plutôt ironique dans la mesure où l’un des arguments originaux d’Open RAN était de rompre avec les contraintes des systèmes matériels propriétaires que certaines de ces sociétés vendaient. En réalité, cependant, cela reflète le fait que même ces entreprises ont reconnu la flexibilité et la valeur économique de la mise sous forme logicielle de certaines des fonctions de réseau de base et d’autres capacités que leur hardware utilisait auparavant. Il s’agit essentiellement de reconnaître que même dans le monde de l’O-RAN multifournisseur, les grands fournisseurs d’équipements de réseau ont toujours un rôle important à jouer.

Samsung Networks, par exemple, a lancé plusieurs nouveaux outils logiciels pouvant fonctionner sur du hardware à usage général. Le vRAN 3.0 de la société permet un débit jusqu’à 3 fois plus élevé sur les radios Massive MIMO et offre plusieurs améliorations en matière d’efficacité énergétique, notamment le mode veille pour les situations de faible trafic et une fonction d’économie d’énergie qui analyse intelligemment le trafic de données et ajuste automatiquement la consommation d’énergie. Ces types de fonctionnalités de réduction de la consommation d’énergie sont importants pour les opérateurs, car les réseaux de télécommunications consomment d’énormes quantités d’électricité, ce qui les incite à trouver des moyens de réduire cette consommation d’énergie. Samsung Networks a également annoncé des mises à jour de son Cloud Orchestrator, destiné à aider à optimiser et automatiser le déploiement de son logiciel vRAN et à gérer les centaines de milliers de sites mobiles sur lesquels il est déployé. La dernière mise à jour intègre également le prise en charge des réseaux 5G privés ainsi que des réseaux publics.

D’un point de vue informatique, Intel a lancé une nouvelle itération de sa dernière puce de serveur (nom de code Sapphire Rapids) qui intègre spécifiquement l’accélération hardware pour les logiciels et les charges de travail liés aux télécommunications. Officiellement surnommée « processeurs Intel Xeon Scalable de 4e génération avec Intel vRAN Boost », Intel affirme que la nouvelle plate-forme peut offrir les mêmes performances sur le traitement des paquets de niveau 1 que les meilleures cartes accélératrices enfichables avec les avantages supplémentaires d’une consommation d’énergie réduite et ne nécessitant pas logiciels à développer pour les architectures de puces propriétaires utilisées dans ces cartes. Avec Samsung Networks, Intel a mis un peu de viande derrière ces affirmations en démontrant ce qu’ils ont dit être la première performance de 1 Tbps sur une fonction de plan utilisateur 5G (UPF) connectant les paquets de données du RAN au cœur du réseau 5G.

Cisco a également fait un certain nombre d’annonces importantes au MWC 2023, notamment le lancement de sa plate-forme de services de mobilité IoT, destinée à permettre aux entreprises de gérer plus facilement une grande variété d’appareils et de capteurs connectés, quels que soient les types sous-jacents de technologies sans fil utilisées pour se connecter. eux. L’objectif est de simplifier ce processus souvent déroutant et frustrant. En parlant de simplification, la société a également annoncé plusieurs partenariats avec des sociétés comme Intel, NTT et NEC pour rendre le processus d’installation des réseaux 5G privés aussi simple que possible.

Bien qu’elles ne soient pas directement liées au thème « le réseau en tant qu’ordinateur », certaines des nouvelles les plus intrigantes de Cisco ont été le lancement des nouvelles passerelles Meraki pour les réseaux 5G d’entreprise. L’un des principaux défis auxquels les premiers utilisateurs des réseaux 5G privés ont été confrontés a été la difficulté de gérer le réseau avec le personnel et les compétences dont ils disposent en interne. Le lancement du MG51 devrait contribuer grandement à résoudre ce problème en apportant la facilité d’utilisation pour laquelle les passerelles/routeurs WiFi Meraki sont connus au monde moins compris de la 5G privée. De plus, Cisco et T-Mobile for Business ont annoncé un partenariat pour apporter ces passerelles MG51 aux entreprises en conjonction avec l’offre de services gérés de T-Mo. Cela permet à T-Mobile d’offrir une solution de connectivité Internet mobile à accès sans fil fixe (FWA) aux petites et moyennes entreprises aux États-Unis.

Google Cloud proposait trois offres de réseau visant les tendances de transformation du réseau sous-jacentes et inhérentes au thème « le réseau est l’ordinateur » et illustrant le rôle croissant que les grands fournisseurs de cloud commencent à jouer dans le monde des télécommunications. Telecom Network Automation s’attaque au déploiement, à la gestion et à l’automatisation multi-sites à l’aide d’outils cloud natifs basés sur Kubernetes qui sont au cœur des opérations cloud de l’entreprise. Telecom Data Fabric propose des outils pour aider à collecter des informations sur l’utilisation des données sur le réseau, qui peuvent potentiellement être utilisées pour monétiser les services. Enfin, comme son nom l’indique, Telecom Subscriber Insights automatise la collecte de données sur les utilisateurs du réseau, avec des analyses alimentées par l’IA que les opérateurs de télécommunications peuvent utiliser pour promouvoir les services et améliorer l’engagement et la rétention.

Au total, il y a eu une énorme quantité de nouvelles liées au réseau 5G du MWC 2023, dont beaucoup ont démontré un mélange clair de fournisseurs traditionnels d' »informatique » informatique avec ceux qui se sont spécialisés dans les équipements d’infrastructure de réseau purs dans le passé. Les partenariats permettent un ensemble d’offres plus puissantes et plus unifiées qui ont le potentiel de combiner le meilleur des deux mondes. Lorsque le réseau mobile 5G devient l’ordinateur, des choses intéressantes sont inévitables.

