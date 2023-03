Honor Magic 5 Pro est le seul téléphone phare qui coche toutes les cases

Depuis qu’il s’est libéré de Huawei, Honor a lancé quelques excellents smartphones basés sur l’entrée de gamme, le milieu de gamme et les produits phares. La croissance des smartphones phares de la marque chinoise ne peut passer inaperçue puisque l’entreprise est habituée à fabriquer d’excellents téléphones. Honor a lancé le Honor Magic 5 Pro le 27 février 2023 et ce téléphone coche toutes les cases lorsqu’il s’agit de définir un véritable téléphone phare.

Un véritable téléphone phare est défini par ses spécifications, sa conception, sa qualité de fabrication, son logiciel, son prix et d’autres fonctionnalités supplémentaires. Tous les smartphones sont également dotés de ces fonctionnalités, mais certains téléphones sont plus extrêmes que d’autres. Et c’est ce qui les rend phares.

Au niveau phare, tous les fabricants essaient de se frayer un chemin jusqu’au sommet avec de superbes fiches techniques, un design, des fonctionnalités et un prix. Cependant, la plupart d’entre eux perdent un point ou deux dans leurs appareils phares. Jusqu’à présent, le nouveau produit phare d’Honor est le seul produit phare qui ne semble pas perdre beaucoup de points cette année.

Affichage du Honor Magic 5 Pro

Le Honor Magic 5 Pro possède l’un des plus grands écrans du marché des smartphones. Il dispose d’un écran AMOLED de 6,81 pouces. Avec une luminosité maximale de 1800 nits, il est également livré avec l’un des écrans les plus lumineux sur un smartphone. L’écran 120 Hz couvre également environ 91 % du corps du téléphone. La résolution de 1312 x 2848 pixels est un peu inférieure aux 1440 x 3088 pixels du Galaxy S23 Ultra, mais elle résiste toujours à de nombreux autres téléphones phares. Contrairement à l’édition précédente, le Magic 5 Pro n’a pas son écran trop incurvé ni trop plat. Avec un écran de cette nature, que vous soyez fan d’écran plat ou d’écran incurvé, vous n’aurez que très peu à vous plaindre.

Conception du Honor Magic 5 Pro

L’un des principaux points forts du Honor Magic 5 Pro est lié à son design unique et épuré. Il a à la fois du verre avant et arrière avec un cadre en aluminium pris en sandwich entre eux. Le module de caméra a une conception circulaire avec les triples caméras disposées pour ressembler à une forme triangulaire. Le module caméra est également recouvert d’un beau verre aux courbes nettes sur les bords.

En vous tournant vers l’avant du téléphone, vous serez accueilli par le grand écran OLED LTPO de 6,81 pouces. Honor appelle l’écran un écran flottant en raison des courbes douces sur les quatre côtés de l’écran. Cette conception donne l’impression que l’écran flotte vraiment sur le cadre du téléphone. Le Honor Magic 5 Pro est le genre d’appareil qui va vraiment attirer l’attention de nombreuses personnes lorsqu’il le tient dans la paume de sa main. Si vous êtes un fan de téléphones au look unique, vous devrez peut-être le vérifier.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Caractéristique du Honor Magic 5 Pro

Comme je l’ai dit plus tôt, ce téléphone ne semble rien négliger dans le département phare. Il est livré avec toutes les fonctionnalités phares auxquelles vous pouvez penser. Il dispose d’un triple capteur de caméra arrière de 50 MP, avec un capteur large principal, un capteur ultra large et un téléobjectif périscope également.

Il dispose d’un scanner d’empreintes digitales à ultrasons sous l’écran pour un déverrouillage rapide et sécurisé des empreintes digitales. Il dispose d’une fonctionnalité appelée amplificateur vidéo qui améliore l’apparence des vidéos de mauvaise qualité lors de la visualisation. Une autre fonctionnalité qui améliore l’expérience de visionnage vidéo sur cet appareil est « Frame Rate Booster ». Lorsque cette option est activée, l’appareil convertit automatiquement les vidéos à fréquence d’images inférieure en vidéos à fréquence d’images plus élevée lors de la visualisation sur des plates-formes telles que YouTube.

Cet appareil dispose d’un seul appareil photo selfie 12MP ainsi que d’un capteur 3D pour le déverrouillage du visage et de superbes portraits. Il est également livré avec une fonction de caméra appelée support AI Fast Moving. Avec cela, vous n’avez pas à vous soucier de capturer de superbes images d’objets en mouvement rapide comme vos animaux de compagnie ou vos enfants. Il suffit de pointer, de tirer et de regarder le Honor Magic 5 Pro faire la magie.

Autres caractéristiques du Honor Magic 5 Pro

Comme tout autre appareil phare auquel vous pouvez penser, le Magic 5 Pro est vraiment doté de toutes les fonctionnalités dont vous auriez besoin. Il est livré avec d’autres fonctionnalités telles qu’un capteur infrarouge, deux haut-parleurs stéréo, une charge ultra-rapide de 66 W, une charge sans fil de 50 W, une charge sans fil inversée ainsi qu’une charge filaire inversée.

Avec la dernière puce Snapdragon 8 Gen 2, 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 4.0 à bord, le Honor Magic 5 Pro cimente vraiment son nom comme l’un des meilleurs appareils phares jamais fabriqués. En plus de la puce économe en énergie, vous obtenez également une batterie de 5100 mAh. Cela devrait être plus que suffisant pour vous permettre de passer toute la journée sans aucun problème. Et devine quoi? L’appareil est également livré avec le chargeur 66W dans la boîte. Ainsi, vous n’avez pas à vous soucier de dépenser de l’argent supplémentaire pour un chargeur.

Prix ​​et disponibilité du Honor Magic 5 Pro

Le nouveau Magic 5 Pro ne vient pas seulement avec des fonctionnalités phares, il est également livré avec un prix phare. Le prix officiel n’est pas encore connu, mais les rapports indiquent que la version 12/512 Go aura un prix de 1 200 €. Cela indique que vous pouvez obtenir la version 256 Go pour encore moins. L’appareil vient d’être lancé le 27 février 2023. Il devrait être mis en vente à partir du 31 mars 2023.

Conclusion

Le Honor Magic 5 Pro a vraiment le droit de se vanter. Ce sera un vrai concurrent pour d’autres grands noms cette année. En fait, c’est le smartphone à battre en l’an 2023. Pour la cerise sur le gâteau, le Magic 5 Pro vient de détrôner le Huawei Mate 50 Pro pour devenir le meilleur téléphone appareil photo au monde au classement DxOMark. Non seulement l’appareil photo, l’affichage occupe également la première place.

Pensez-vous qu’un autre téléphone bat le Honor Magic 5 Pro dans votre propre score global ? Commentez le nom de ce téléphone ci-dessous, nous devrons peut-être le vérifier.