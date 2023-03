Le Mobile World Congress 2023 n’est pas pour Apple, Sony et Microsoft

Le MWC 2023 tant attendu et très médiatisé démarre enfin à Barcelone. Le Mobile World Congress 2023 se déroule actuellement au Fira DE Barcelona Convention Center et se terminera le 2 mars 2023. Le salon accueillera des centaines de participants de plus de 200 pays.

L’objectif principal du salon est de dévoiler des développements technologiques uniques au monde, en particulier dans l’industrie des smartphones. La plupart des gens considèrent le MWC comme une source des dernières technologies grand public, car les grandes marques ciblent ce salon pour lancer leurs smartphones phares.

Par exemple, Huawei, Nokia de HMD, OnePlus et Honor devraient faire des annonces importantes lors du salon. Pendant ce temps, certaines marques de smartphones comme Samsung et Sony ont décidé de rester à l’écart de l’événement. Apple doit emboîter le pas.

Le Mobile World Congress 2023 est silencieux depuis un an ou deux, et nous en connaissons tous la raison. La pandémie a frappé les entreprises dans tous les domaines, tout comme le MWC 2020. Cependant, le MWC de cette année semble un peu différent et plus occupé. Nous tenons nos utilisateurs informés des dernières nouvelles et tendances.

Le Mobile World Congress 2023 est chaud et intelligent !

Le Mobile World Congress 2023 est à la mode depuis quelques jours maintenant, car les gens sont ravis d’en savoir plus sur les dernières révélations. Voici ce que nous pouvons attendre du MWC 2023.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Le dernier concept d’ordinateur portable et de téléphone de Lenovo au Mobile World Congress 2023 :

Lenovo a été occupé à dévoiler de nouveaux concepts d’ordinateurs portables et de téléphones lors du récent salon mobile. Alors que les gens s’habituent aux téléphones pliables, Lenovo a d’autres plans pour eux. La marque introduira des écrans enroulables à l’avenir.

Le nouveau logo de Nokia et le G22 :

HMD Global a des plans cachés à révéler. L’entreprise a commencé par dévoiler son nouveau logo il y a deux jours. Le nouveau logo de Nokia est fascinant à voir ; au moins, l’entreprise a fait quelque chose de grand au cours des dernières années. Outre cela, nous verrons le Nokia G22. La chose étonnante à propos de ce téléphone est que sa batterie peut être remplacée en cinq minutes.

Honor’s Magic VS Pliable :

Honor a fait la une des journaux pour sortir son Magic VS Foldable à l’avenir avec un prix intéressant de 1 599 €. De plus, il s’agit du premier téléphone pliable d’Honor à sortir en dehors de la Chine. Le Mobile World Congress 2023 est une excellente plateforme pour Honor pour démarrer.

Fonction de zoom avant de Google Chrome et nouveau widget Android de Google Keep :

Google met à jour Android Chrome pour ajouter une fonction de zoom avant. Les utilisateurs pourront zoomer sur les images, les vidéos, les boutons à l’écran et le texte jusqu’à 300 %. De plus, cela n’affectera pas la mise en page de la page Web. Google est très occupé à offrir une meilleure expérience utilisateur à ses utilisateurs. Le widget unique maintenant facilite la vérification des éléments de votre liste de tâches. Le widget Google Keep existant n’était pas à la hauteur.

Concept de téléphone Oneplus :

Étant un salon mobile, le Mobile World Congress 2023 accueillera Oneplus pour son nouveau concept de téléphone. Les rayures colorées à l’arrière du Oneplus 11 représentent l’incroyable système de refroidissement. De plus, la technologie de refroidissement Active CryoFlux joue le rôle principal.

Avec pratiquement aucune contribution au Mobile World Congress 2023, il semble que le MWC 2023 ne convienne pas à Apple, Sony et Microsoft car toutes ces marques ont décidé de rester à l’écart de cet événement.