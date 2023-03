Comment télécharger Gmail sur un téléphone mobile Huawei

Les téléphones Huawei sortis après 2019 ne peuvent pas obtenir l’application Gmail depuis le Play Store. En effet, ces téléphones ne peuvent pas accéder au Play Store en raison de l’interdiction américaine. Cependant, il existe une solution pour les utilisateurs qui utilisent souvent l’application Gmail. Gmail est fréquemment utilisé par les entreprises pour les activités quotidiennes. Il s’agit d’un outil de messagerie gratuit simple et rapide qui protège et crypte vos messages tout en vous faisant gagner du temps. Grâce à AppGallery, le téléchargement du logiciel Gmail pour les téléphones Huawei ne prend que quelques étapes simples.

Il existe 18 catégories distinctes, y compris les actualités, les médias sociaux et les divertissements, utilisées par Appgallery pour regrouper les applications. Par ailleurs, il propose des jeux de téléphone portable très appréciés qui sont joués partout dans le monde. Les utilisateurs peuvent ajouter des noms d’applications à la liste de souhaits de Huawei si elles ne sont pas encore accessibles. Une alternative qui vous permet d’utiliser presque tous les programmes Google sur votre téléphone portable, y compris Gmail sur Huawei, est le lancement de Huawei Mobile Services (HMS) par Huawei. Petal Mail, un autre service de messagerie proposé par Huawei, est accessible via AppGallery et offre une expérience de messagerie complète.

Comment télécharger Gmail sur un téléphone Huawei ?

Voulez-vous savoir comment installer Gmail sur les appareils Huawei ? Voyons rapidement comment obtenir Gmail sur un appareil Huawei. Pour Huawei, il existe deux façons d’obtenir Gmail. La première est la suivante :

Utiliser l’application rapide Gmail

Étape 1 : Ouvrez AppGallery et recherchez « Gmail Quick App »

Étape 2 : Sélectionnez « Ouvrir » lorsque l’application rapide Gmail s’affiche sur votre appareil. La procédure d’installation commencera en conséquence. Ouvrez l’application après avoir téléchargé Gmail et donnez les droits d’accès nécessaires.

Étape 3 : Pour accéder à votre interface Gmail, cliquez sur l’option « Connexion » et saisissez les détails de votre connexion.

Étape 4 : Pour un accès encore plus facile, vous pouvez également sélectionner « Ajouter à l’écran d’accueil » en cliquant sur les quatre points dans la partie supérieure droite de l’écran.

Ça y est, tout est fait ! Voici comment obtenir l’application Gmail pour n’importe quel téléphone Huawei. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez contacter le service client de Huawei ou déposer la question dans la section des commentaires ci-dessous pour en savoir plus sur l’installation de Gmail sur votre téléphone mobile Huawei.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Comment utiliser Gmail sur n’importe quel téléphone Huawei

Gmail peut être téléchargé en utilisant une approche différente sur les téléphones mobiles Huawei.

Étape 1 : Sélectionnez « Huawei Email » dans le menu du programme.

Étape 2 : Pour créer votre compte, sélectionnez Gmail, puis appuyez sur « Continuer ».

Étape 3 : Une redirection vous amènera à l’écran d’inscription de Google. Connectez-vous en saisissant vos identifiants de connexion.

Étape 4 : Autorisez tous les droits requis pour commencer à utiliser Gmail sur votre téléphone Huawei.

FAQ

Comment puis-je me déconnecter de Huawei Email ou supprimer mon compte Gmail ?

Pour vous déconnecter de Huawei Email à l’aide de votre compte Gmail, procédez comme suit :

Étape 1 : Ouvrez le logiciel de messagerie intégré pour Huawei.

Étape 2 : Sélectionnez Paramètres en cliquant sur les quatre points en haut à droite.

Étape 3 : Choisissez le compte de messagerie à partir duquel vous souhaitez payer.

Étape 4 : Sélectionnez Supprimer le compte, puis OK pour vérifier correctement la messagerie Huawei et supprimer votre compte Gmail.

Comment ajouter un compte Gmail sur n’importe quel appareil Huawei ?

Tout téléphone mobile Huawei peut installer et utiliser Gmail selon l’une des deux méthodes simples. Le premier est via l’outil de messagerie intégré sur Huawei, et le second via AppGallery.

Comment synchroniser les e-mails de Gmail sur Huawei vers Email.

Pour synchroniser vos SMs de Gmail avec le programme de messagerie de votre téléphone mobile Huawei, suivez simplement ces étapes simples :

Étape 1 : Ouvrez le programme Email à partir de la page principale de votre téléphone.

Étape 2 : Sélectionnez Gmail.

Étape 3 : Sélectionnez « Continuer ». Si c’est la première fois, l’avis de confidentialité du navigateur Huawei s’affichera. Veuillez lire attentivement la notification.)

Étape 4 : Cliquez sur « Suivant » pour continuer.

Étape 5 : Connectez-vous pour accéder à votre compte Gmail.

Étape 6 : Appuyez sur Autoriser pour que le programme de messagerie fusionne instantanément vos textes et papiers Gmail.

Comment puis-je changer l’adresse e-mail de mon Identifiant HUAWEI ?

Les méthodes pour modifier l’adresse e-mail de votre Huawei ID sont répertoriées ci-dessous :

Étape 1 : Dans la section Informations sur l’identifiant HUAWEI, cliquez sur Gérer pour accéder au centre de compte Huawei.

Étape 2 : Pour mettre à jour l’adresse e-mail associée à votre identifiant HUAWEI ID, suivez les instructions à l’écran.

À propos de Gmail

Gmail est un service de messagerie gratuit fourni par Google. Il a été lancé le 1er avril 2004 et est rapidement devenu populaire en raison de sa grande capacité de stockage, de son interface conviviale et de ses fonctionnalités avancées telles que le filtrage des spams et la fonctionnalité de recherche.

Avec un compte Gmail, les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir des e-mails, organiser leurs boîtes de réception avec des libellés et des filtres, et accéder à leurs e-mails à partir de plusieurs appareils. Gmail offre également une gamme de fonctionnalités supplémentaires, telles que la possibilité de planifier des e-mails, de créer des réponses prédéfinies et de s’intégrer à d’autres services Google tels que Google Drive et Google Calendar.

Gmail est accessible à toute personne disposant d’une connexion Internet. Les utilisateurs peuvent accéder au programme via un navigateur Web ou via l’application mobile Gmail pour les appareils Android et iOS. Il propose également une version premium appelée « Gmail for Business », qui comprend des fonctionnalités et des outils supplémentaires conçus pour un usage professionnel.

Gmail possède de nombreuses fonctionnalités qui en font un choix populaire pour une utilisation personnelle et professionnelle des e-mails. Certaines des fonctionnalités clés de Gmail incluent une grande capacité de stockage (15 Go d’espace de stockage gratuit), une interface conviviale, des filtres anti-spam, une fonction de recherche, des niveaux et des filtres, etc.