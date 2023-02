Navigateur Dezor : est-ce même légal ?

Dezor jouit d’une grande popularité sur le web. Cependant, le navigateur n’est pas sans problèmes. Vous devriez plutôt désactiver le VPN.

Le navigateur Web Dezor est depuis un certain temps au sommet des classements des applications sur iOS et Android. Le navigateur gratuit a non seulement un design très minimaliste, mais il possède également des fonctionnalités utiles telles qu’un VPN intégré et un bloqueur de publicités. Il dispose également d’une fonction « secrète » qui permet de regarder gratuitement des séries et des films.

Dans cet article, nous vous expliquerons de quoi il s’agit et pourquoi vous devez être prudent avec Dezor.

Contenu:

Regarder du contenu gratuit

Service VPN problématique

L’entreprise derrière Dezor

essai court

Désactiver le VPN

Activer le bloqueur de publicité

Regardez les séries Netflix gratuitement avec Dezor

Au fur et à mesure que le mot circule sur TikTok et d’autres applications, vous pouvez utiliser Dezor pour regarder gratuitement des films et des séries de services comme Netflix, Amazon Prime et d’autres si vous tapez une URL spécifique dans la barre de recherche du navigateur. Avec le VPN intégré, cela fonctionne bien et offre une quantité suffisante d’anonymat qui rend difficile pour les services de retrouver les spectateurs non payants. L’incroyable succès de Dezor repose en grande partie sur cette astuce.

Ça a l’air cool, mais c’est tout simplement illégal. La plupart du contenu que vous regardez comme celui-ci à propos de Dezor ne sera pas…

