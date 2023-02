Près de la moitié des adolescents retouchent les photos qu’ils publient sur Instagram

L’étude du projet SatisFACE de l’Université Vita-Salute San Raffaele a révélé que les adolescents ont encore du mal à accepter leur corps. Seul un garçon sur quatre publie le premier selfie qu’il prend sur les réseaux sociaux, les autres ont besoin de plusieurs tentatives et de nouveaux ajustements pour trouver la bonne photo.

Les mannequins publiant des photos sans maquillage, la rhétorique de la transparence sur les réseaux sociaux et les campagnes de body positive contre la beauté stéréotypée ne suffisent pas. La tentation de retoucher est toujours plus forte. Selon une étude du projet SatisFACE de l’Université Vita-Salute San Raffaele et du Cussb (Centre Universitaire de Statistiques pour les Sciences Biomédicales), 49,2% des jeunes déclarent retoucher les photos qu’ils publient sur les réseaux sociaux.

Le filtre qui lisse la peau, le côté arrondi, les yeux en évidence, les dents blanchies, le bouton effacé en un clic. Ce ne sont là que quelques-unes des astuces pour produire des images toujours plus parfaites, pour éliminer ces détails que le miroir vous claque au nez chaque matin. Grâce à quelques ajustements sur les réseaux sociaux, vous pouvez devenir une belle copie de vous-même. Le tout un peu plus ressemblant pour répondre aux bonnes normes. Oui, il y a des batailles pour s’aimer tel que l’on est, pourtant dans cette étrange phase de la vie où le corps prend des formes transitoires difficiles à voir sur soi, choisir un filtre est beaucoup plus facile.

L’étude SatisFACE sur le rapport des adolescents aux réseaux sociaux

L’étude a été menée sur 120 garçons âgés de 12 à 16 ans. Les réseaux sociaux les plus utilisés sont WhatsApp (92,5%), TikTok (88,3%), Instagram (76,7%) et YouTube (75%). 65,9% des participants déclarent passer environ 4 heures par jour sur les réseaux sociaux, 37,5%, entre 2 et 4 heures. Le temps passé sur les quais est essentiel, selon les experts il est en fait directement proportionnel à la perception déformée de son corps. Plus vous restez longtemps sur les réseaux sociaux, plus l’anxiété liée à votre apparence physique augmente, ce qui vous pousse alors à manipuler les clichés.

Seuls 25,4% des garçons ayant participé à l’étude sont satisfaits du premier cliché, 36,8% suppriment plus ou moins 2 ou 5 selfies avant de trouver le bon. Ce qui est ensuite manipulé à travers les filtres. Souvent, ils modifient les caractéristiques physiques pour effacer les défauts, parfois même les filtres interactifs amusants sont utilisés. Le problème est qu’en retouchant les images, on perd la conscience de son corps et le contrôle de son image, cette déconnexion entre le miroir et le profil social, notamment à l’adolescence, pourrait aussi déclencher des états dépressifs et anxieux chez les jeunes.

L’inquiétude concernant l’utilisation inappropriée des photos partagées sur les réseaux sociaux a également émergé dans l’étude. En effet, de nombreux jeunes craignent que les clichés ne soient trafiqués, retouchés ou sortis de leur contexte. Problème actuel, aujourd’hui avec une intelligence artificielle de plus en plus puissante et une technologie deep fake, il est facile de créer, de modifier et d’exploiter les images qui circulent sur le web. « Nous avons décelé un intérêt considérable de la part des étudiants et des enseignants pour un sujet aussi complexe que celui de l’usage des technologies numériques et du rapport à son image », a expliqué la coordinatrice du projet, Chiara Brombin.

« Intérêt perceptible – poursuit Brombin – même chez les parents, peut-être les plus en difficulté à suivre les conséquences de l’évolution rapide des mécanismes psychologiques générés par l’utilisation du numérique sur leurs enfants. Le projet a une visée scientifique avec une ‘pratique’ immédiate. répercussions : favoriser le bien-être numérique des adolescents et les sensibiliser aux risques potentiels de manipulation et de mystification de soi numérique ».

