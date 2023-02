Comparaison de l’original et du nouveau HomePod 2 – Lequel acheter ?

Apple a réintroduit son incroyable HomePod et nous a apporté le nouveau Apple HomePod 2, qui ne coûte que 299 $. Le modèle original était au prix de 349 $ mais est tombé à 299 $ après un certain temps. Son prix est toujours en baisse sur les magasins en ligne tels qu’eBay, et il devrait baisser encore plus.

Par conséquent, si quelqu’un est intéressé par l’achat de l’ancienne variante, allez-y. Cependant, nous avons quelque chose de nouveau sur le marché : le nouvel Apple HomePod 2. Ce guide a pour but de vous aider à décider d’acheter l’Apple HomePod 2 ou de vous en tenir à l’ancien. Le dernier HomePod 2 est livré avec une légère amélioration plutôt qu’un tas de fonctionnalités.

Nouveau Apple HomePod contre HomePod d’origine :

Nouveau HomePod HomePod d’origine Design raffiné avec tissu en maille acoustiquement transparent Conception avec tissu à mailles acoustiquement transparent Surface tactile rétroéclairée plus grande, tout comme le HomePod mini Cinq tweeters à pavillon Sept tweeters à pavillon Quatre microphones à formation de faisceaux à champ lointain Six microphones à formation de faisceaux à champ lointain Capteur de température et d’humidité Disponible en blanc et couleur minuit Disponible en blanc et gris sidéral.

Si vous possédez déjà le HomePod d’origine, nous vous suggérons d’attendre la prochaine version. La raison en est que le nouveau HomePod 2 a si peu à offrir. L’Apple HomePod d’origine offre plus de fonctionnalités et de meilleurs microphones. Sur le front de la connectivité, le premier est livré avec une connectivité Wi-Fi5, tandis que le nouveau offre une connectivité Wi-Fi 4.

C’est plutôt un recul qu’une amélioration. Dans l’ensemble, il n’y a pas grand-chose à offrir dans le nouvel appareil. Il serait sage d’attendre les futurs modèles avec des fonctionnalités plus utiles. La seule chose qui pourrait vous fasciner est la puce à large bande U1 Ultra.

Pourquoi ne devriez-vous pas acheter le nouveau Apple HomePod 2 ?

Malheureusement, le nouveau Apple HomePod ne prend pas en charge la capacité de paire stéréo. Cependant, vous pouvez coupler deux HomePods ou deux minis HomePod en tant que haut-parleurs stéréo. De plus, vous ne pouvez pas coupler un HomePod avec un HomePod mini.

De plus, l’ancien Apple HomePod a de meilleures performances que le nouveau. Sans en avoir les fonctionnalités principales, il n’est pas bon d’opter pour la nouvelle version. En bref, le dernier modèle n’a que trois mises à niveau : couleur, design et puce U1. Il n’y a rien d’autre dont être fier.

En un mot, vous devrez payer plus pour quelques-uns. Une sage décision est de ne pas acheter le nouvel Apple HomePod 2 si vous ne voulez que quelque chose de nouveau chez vous. Ou si vous avez de l’argent supplémentaire à dépenser. Tout mis à part, le HomePod d’origine est une bonne chose sur laquelle parier.