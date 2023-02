Cet appareil aux lèvres en silicone permet d’envoyer et de recevoir des bisous à distance

Sur le site de e-commerce chinois TaoBao, plusieurs appareils de ce type sont en vente : le prix avoisine les 41 dollars. Vous pouvez l’utiliser en couple ou vous pouvez enregistrer vos baisers et télécharger ceux des autres utilisateurs.

Le Global Times est l’un des principaux tabloïds chinois et est contrôlé par le Parti communiste chinois. Parmi les articles et éditoriaux de sa page d’accueil, essentiellement axés sur les relations avec les États-Unis, il a également publié l’histoire d’un dispositif qui fait particulièrement polémique les réseaux sociaux. Le nom n’apparaît jamais, on parle seulement d’un « kissing device », un appareil capable de reproduire à distance les mêmes mouvements d’un baiser. L’idée est venue de Jiang Zhongli, étudiant à l’Institut professionnel de technologie mécatronique de Changzhou, une université située à l’extrême est de la Chine.

Cette invention est née pour résoudre un problème pratique, comme l’a expliqué Jiang Zhongli : « Pendant l’université, j’ai eu une relation à distance avec ma petite amie. Le smartphone était le seul moyen de rester en contact. C’est de là que vient l’inspiration pour cet appareil ».

TAOBAO.COM | Images d’appareils en vente pour s’embrasser à distance

Comment envoyer un bisou à distance

Jiang Zhongli a expliqué qu’avec tout cet intérêt, il espère trouver quelqu’un prêt à le produire à grande échelle. Pour le moment, l’appareil ressemble à une bouche en silicone qui se connecte directement au smartphone. Cette bouche artificielle peut reproduire les mouvements et les pressions d’un vrai baiser. Mais pas seulement. Il peut également enregistrer un baiser et l’envoyer à un autre appareil. L’utilisation optimale serait par paires, de cette façon les deux amoureux peuvent échanger des baisers à distance mais depuis l’application il est également possible d’enregistrer vos baisers et de les partager avec d’autres utilisateurs.

D’après les images qui circulent sur Reddit, il ne semble pas y avoir de différence entre les bouches conçues pour les hommes et les bouches conçues pour les femmes. Selon CNN, l’application de cet appareil permettrait également d’accéder à la fonction Kissing Square dans laquelle partager ses baisers avec des utilisateurs inconnus. Nous avons vérifié sur le marché chinois TaoBao et en fait plusieurs de ces appareils sont en vente, tous avec un prix qui avoisine les dollars 41.

