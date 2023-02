La puce de communication par satellite de Samsung suit l’exemple d’Apple ; photo et vidéo prévues

L’année dernière, des rumeurs ont fait état de la connectivité des communications par satellite Samsung dans le Galaxy S23, après le lancement de Emergency SOS via Satellite dans la gamme iPhone 14. Cela ne s’est pas produit, mais la société a maintenant annoncé sa propre puce modem qui inclut cette fonctionnalité.

La société prévoit apparemment d’essayer de dépasser Apple, cependant, en battant l’entreprise pour le partage de photos et de vidéos via satellite…

Le SOS d’urgence d’Apple par satellite

La fonction SOS d’urgence via satellite de l’iPhone 14 était l’une des principales annonces faites lors de l’événement de lancement, et la raison du nom Far Out et des visuels de l’espace. Il a été mis en ligne aux États-Unis et au Canada en novembre, puis déployé dans quatre autres pays un mois plus tard.

Le service fonctionne via des satellites Globalstar spécialement conçus pour fournir des services aux smartphones. Il permet d’accéder aux services 911 lorsque vous vous trouvez dans des zones isolées sans couverture mobile.

Le service sera éventuellement basé sur un abonnement, mais Apple affirme qu’il sera gratuit pour tous les propriétaires d’iPhone 14 dans les pays compatibles pendant les deux premières années. Nous ne savons pas encore combien coûtera l’abonnement à la fin de la période gratuite.

Le service est actuellement uniquement textuel, l’iPhone demandant à l’utilisateur toutes les informations nécessaires aux sauveteurs, puis les envoyant dans un format compressé.

Il a déjà été crédité de plus d’un sauvetage et décrit comme un changeur de jeu par les équipes de recherche et de sauvetage.

La rumeur de communication par satellite Samsung de l’année dernière

Peu de temps après la mise en ligne du SOS d’urgence via satellite d’Apple, il y avait une rumeur selon laquelle une fonctionnalité similaire serait offerte par le Galaxy S23 alors à venir.

Cela ne s’est pas produit et le président de Samsung a donné une réponse vague à une question à ce sujet.

Quand il y a le bon moment, l’infrastructure et la technologie [is] prêt, bien sûr pour Samsung Galaxy, pour notre division mobile, nous envisageons également activement d’adopter cette fonctionnalité également.

La rumeur précédente avait suggéré que Samsung voulait essayer de dépasser Apple en étendant les communications par satellite au-delà du texte, pour inclure également la transmission de photos et de vidéos.

Annonce des communications par satellite de Samsung

Samsung a maintenant annoncé le développement d’une nouvelle puce de modem avec des capacités de communication par satellite.

Samsung Électronique […] a annoncé aujourd’hui avoir sécurisé la technologie de modem standardisée des réseaux non terrestres (NTN) 5G pour la communication directe entre les smartphones et les satellites, en particulier dans les zones reculées. Samsung prévoit d’intégrer cette technologie dans les solutions de modem Exynos de l’entreprise, accélérant la commercialisation des communications par satellite 5G et ouvrant la voie à l’ère de l’Internet de tout (IoE) axée sur la 6G.

Samsung n’a donné aucune indication sur les téléphones qui recevront les nouvelles puces, ni sur le moment où cela se produira.

transmission de photos et de vidéos ; au-delà de l’utilisation d’urgence

Le communiqué de presse indique que les «futurs» modems de la société prendront en charge la transmission de photos et de vidéos ainsi que le texte, mais encore une fois, il ne donne aucun délai pour cela.

Basés sur cette technologie, les futurs modems Exynos de Samsung prendront en charge la messagerie texte bidirectionnelle ainsi que le partage d’images et de vidéos haute définition.

Apple a déjà un brevet pour étendre son service aux photos, vidéos, etc. – il est donc difficile de savoir quelle entreprise y arrivera en premier.