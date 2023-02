Apple franchit des «étapes majeures» dans Moonshot pour apporter une surveillance non invasive de la glycémie à Apple Watch

Les efforts d’Apple pour apporter des fonctionnalités de surveillance du glucose à l’Apple Watch ont été signalés à plusieurs reprises au fil des ans, mais la société aurait récemment réalisé plusieurs percées majeures. Selon un nouveau rapport de Bloomberg, Apple a récemment franchi « des étapes importantes » et « pense maintenant qu’il pourrait éventuellement mettre sur le marché la surveillance du glucose ».

Au sein d’Apple, cela est considéré comme un « projet de style lunaire » et le travail « remonte à l’ère de Steve Jobs ». L’objectif du projet est d’inventer un moyen de « surveillance non invasive et continue de la glycémie ». L’espoir éventuel est d’apporter cette fonctionnalité à l’Apple Watch.

Selon le rapport d’aujourd’hui, Apple cachait auparavant son travail sur ce projet derrière une « start-up secrète de soins de santé ». Bloomberg dit qu’Apple a maintenant des centaines d’ingénieurs travaillant sur ce projet dans le cadre de son « Groupe de conception exploratoire ».

Des centaines d’ingénieurs travaillent sur le projet dans le cadre du groupe de conception exploratoire d’Apple, ou XDG, un effort jusque-là non signalé semblable à Google X. C’est l’une des initiatives les plus secrètes de la célèbre Apple secrète. Encore moins de personnes y participent que l’entreprise de voitures autonomes de l’entreprise, supervisée par le groupe des projets spéciaux, ou le casque de réalité mixte, qui est développé par son groupe de développement technologique.

Apple adopterait une approche différente de la surveillance non invasive de la glycémie par rapport à d’autres sociétés dans le passé (qui ont toutes échoué) :

Apple adopte une approche différente, en utilisant une technologie de puce connue sous le nom de photonique sur silicium et un processus de mesure appelé spectroscopie d’absorption optique. Le système utilise des lasers pour émettre des longueurs d’onde spécifiques de lumière dans une zone sous la peau où se trouve du liquide interstitiel – des substances qui s’échappent des capillaires – qui peuvent être absorbées par le glucose. La lumière est ensuite réfléchie vers le capteur d’une manière qui indique la concentration de glucose. Un algorithme détermine ensuite le niveau de glucose sanguin d’une personne. Le système de glucose s’appuiera sur une liste de puces et de capteurs photoniques en silicium conçus par Apple. La société a fait appel à Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. pour construire la puce principale pour alimenter la fonctionnalité.

Actuellement, les ingénieurs d’Apple concentrent leurs efforts sur le développement d’un « appareil prototype de la taille d’un iPhone qui peut être attaché au biceps d’une personne ». La fonctionnalité a été testée sur des « centaines de personnes » au cours de la dernière décennie, et Apple a comparé les résultats à des échantillons prélevés sur des tests standard basés sur des piqûres.

La société a testé la technologie du glucose sur des centaines de personnes au cours de la dernière décennie. Dans des essais sur l’homme, il a utilisé le système avec des personnes qui ne savent pas si elles sont diabétiques, ainsi qu’avec des personnes atteintes de prédiabète et de diabète de type 2. Elle a comparé sa propre technologie à des tests standard sur du sang prélevé dans des veines et des échantillons prélevés par piqûre dans la peau, appelés sang capillaire.

De plus, l’entreprise veut « créer une mesure préventive qui avertit les gens s’ils sont prédiabétiques ». Apple aurait déjà « eu des discussions préliminaires sur l’obtention de l’approbation du gouvernement pour le système ».

Malgré ces récents jalons, le système d’Apple en est encore au stade de la « preuve de concept ». La clé, cependant, est que l’entreprise « croit désormais que la technologie est viable » et doit « être réduite à une conception plus pratique ». Le chef du groupe travaillant sur la technologie, le directeur de l’ingénierie Bill Athas, est également « décédé subitement à la fin de 2022 ».

Selon Bloomberg, les dirigeants d’Apple estiment que l’entreprise est « dans une position unique » pour faire une percée dans ce domaine, compte tenu de sa capacité à intégrer du matériel et des logiciels. Il a déjà investi «des centaines de millions de dollars» dans ce projet, et des dirigeants, dont le PDG Tim Cook, le directeur de l’exploitation Jeff Williams et le chef du matériel Apple Watch Eugene Kim, sont tous impliqués.